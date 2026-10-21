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Fallece Cosette Bonnelly, esposa del comunicador Persio Maldonado

La información fue ofrecida por el presidente Luis Abinader durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio Nacional

  • Jesús Vásquez - Twitter
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Fallece Cosette Bonnelly, esposa del comunicador Persio Maldonado
Cosette Bonnelly junto a su esposo, Persio Maldonado y su hijo, Persio Maldonado Bonnelly. (FACEBOOK PERSIO MALDONADO BONNELLY)

Este miércoles falleció Cosette Bonnelly, esposa del comunicador Persio Maldonado.

La información fue ofrecida por el presidente Luis Abinader durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio Nacional.

El jefe de Estado expresó sus condolencias al comunicador y a sus familiares, al tiempo que destacó que Maldonado es una persona muy estimada por todos.

El mandatario lamentó profundamente la pérdida y manifestó su solidaridad con Maldonado y su familia en este difícil momento. 

Informe 

  • Abinader dio a conocer la información antes de la presentación de un informe sobre las obras ejecutadas con los fondos provenientes del acuerdo con la empresa Odebrecht.

El presidente explicó que Maldonado, quien forma parte de la comisión encargada de dar seguimiento a estas obras, tuvo que retirarse de la actividad tras recibir la noticia del fallecimiento de su esposa, quien se encontraba en un delicado estado de salud.  

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Joven periodista con experiencia en temas políticos, económicos y culturales. Sus especialidades incluyen periodismo de investigación, narrativa transmedia y fact-checking.