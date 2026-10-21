Gobierno dispone extradición de un dominicano a EE. UU. por cargos de asesinato y narcotráfico

El Gobierno dominicano dispuso la extradición a Estados Unidos de Felicito Celestino Mercedes, requerido por la justicia de ese país por dos cargos de asesinato intencional y presuntos delitos vinculados con una asociación delictiva dedicada al narcotráfico, comunicó este miércoles la Presidencia.

Dijo que la decisión está contenida en el decreto 740-26, mediante el cual se autoriza la entrega del ciudadano dominicano a las autoridades estadounidenses para que responda ante los tribunales por los cargos que se le imputan.

De acuerdo con el documento, Mercedes enfrenta acusaciones por dos asesinatos intencionales, así como por presuntamente instigar, ordenar, inducir, facilitar o provocar un asesinato en el contexto de una asociación delictiva relacionada con el tráfico de drogas.

La acusación también lo vincula con una presunta conspiración para distribuir y poseer cocaína con intención de distribuirla, además de contemplar su posible participación como cómplice en los hechos investigados.

Condiciones de la extradición

El decreto establece que la entrega deberá efectuarse bajo la condición de que las autoridades estadounidenses cumplan con las garantías previstas en el artículo 6 del Tratado de Extradición entre República Dominicana y Estados Unidos.

Dicho acuerdo fue aprobado mediante la Resolución 507-16, del 10 de junio de 2016.

Con esta disposición, el Poder Ejecutivo formaliza la autorización para que el ciudadano sea entregado a las autoridades requirentes, conforme a las condiciones establecidas en el tratado bilateral.

La medida fue dada a conocer por la Dirección de Prensa del Presidente.