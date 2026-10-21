¿Quieres participar en la subasta del Incabide? Así podrás inspeccionar los bienes

Los ciudadanos interesados en participar en la segunda subasta pública del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) podrán inspeccionar los bienes antes de adquirirlos.

De acuerdo con lo informado por personal de la institución y lo establecido en el pliego de condiciones de la subasta, pautada para el próximo 25 de noviembre, los interesados podrán agendar una cita para inspeccionar los bienes una vez que se hayan inscrito.

Personal del Incabide indicó que trabaja en un cronograma de visitas previstas del 14 al 22 de noviembre, en horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Durante las visitas, según el día programado, se exhibirán prendas y vehículos, y se permitirá la inspección de los inmuebles. El personal explicó que el cronograma estará organizado por zonas, de acuerdo con la ubicación de los inmuebles.

El pliego de condiciones aclara que la inspección de los bienes muebles e inmuebles no es obligatoria para participar en la subasta.

Las inscripciones para participar como oferentes en el proceso de venta en pública subasta estarán habilitadas hasta el 13 de noviembre.

La inscripción tiene un costo no reembolsable de RD$5,000 y puede realizarse de manera presencial en las oficinas de la institución o de forma virtual a través de su portal.

El plazo para depositar las garantías requeridas vencerá el 23 de noviembre.

Los bienes

El catálogo de la segunda subasta pública de 2026 incluye 62 lotes de bienes muebles, cuyos precios de salida suman RD$166,715,000.

Entre los bienes que serán subastados figuran un avión Falcon vinculado al caso de narcotráfico conocido como Air Cocaine, con un precio de salida de RD$80.9 millones; un Lamborghini Gallardo, valorado inicialmente en RD$6.1 millones; una embarcación recreativa, con un precio inicial de RD$39.5 millones, y relojes de lujo cuyos precios alcanzan casi los RD$2 millones.

El catálogo también incluye 15 lotes con precios de salida inferiores a RD$100,000, entre los que figuran relojes, automóviles y vehículos destinados a piezas y partes.