Al menos 150 viviendas afectadas por inundaciones a causa de las lluvias en Santiago

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron inundaciones en varios sectores de Santiago. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE POR LA DEFENSA CIVIL )

Al menos 150 viviendas resultaron afectadas la noche de este miércoles por inundaciones en dos sectores de Santiago, según un informe preliminar de la Defensa Civil.

De acuerdo con el organismo de socorro, unas 100 viviendas fueron afectadas en Hoya de Caimito, mientras que en el sector Francisco del Rosario Sánchez se reportaron otras 50.

Inundaciones en vías principales

Las precipitaciones, causadas por una vaguada, también provocaron inundaciones en importantes vías de la ciudad, lo que dificultó el tránsito vehicular. Entre las avenidas anegadas figuran la 27 de Febrero, la Estrella Sadhalá y la Circunvalación Sur, donde se acumuló una gran cantidad de agua.

La Defensa Civil informó que las lluvias comenzaron a intensificarse pasadas las 7:00 de la noche de este miércoles.

Las precipitaciones también se registraron en los municipios de Puñal, Licey al Medio, Baitoa, Tamboril, Navarrete, Villa González, San José de las Matas, Jánico y Sabana Iglesia.

Vigilancia activa

El director regional de la Defensa Civil en Santiago, Francisco Arias, informó que los comités municipales y provincial de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR) permanecen activados y dan seguimiento a las condiciones meteorológicas.

Arias indicó que la institución mantiene la coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) ante la posibilidad de que continúen las lluvias durante las próximas horas.

Casi todo el país en alerta

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó hoy que, a partir este jueves se intensificarán las lluvias significativas en gran parte del territorio nacional, debido a una corriente de humedad que incide sobre el país en combinación con una vaguada.

Ante las condiciones meteorológicas, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó en alerta amarilla a Puerto Planta y en verde al Distrito Nacional y 20 provincias.

En alerta verde están: San Cristóbal, Santo Domingo, La Vega, Barahona, San Pedro de Macorís, Pedernales, Azua, Peravia, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, Valverde, Puerto Plata, Montecristi, La Altagracia, Espaillat, La Romana, Independencia, Bahoruco, San José de Ocoa y Monseñor Nouel.