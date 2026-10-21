Organizaciones comunitarias de La Piedra, en el distrito municipal de Pedro Sánchez de El Seibo, reclamaron a las autoridades la construcción del puente Isabelita, una obra que, según denunciaron, fue presupuestada hace cuatro años, pero quedó paralizada sin que hasta el momento se haya concretado su terminación.

Claudio Pérez, presidente de la Fundación Ceibana Ciclo de Desarrollo Infantil Incorporada (Fusti), habló en representación de las comunidades afectadas y explicó que, junto con la Asociación de Productores Agropecuarios La Ceibita y la Junta de Vecinos La Piedra, realiza gestiones para que las autoridades expliquen por qué se paralizó el proyecto y cuándo podrían reanudarse los trabajos.

El dirigente comunitario sostuvo que se trata de un problema de larga data para los residentes, quienes llevan más de 20 años reclamando una solución que les permita cruzar de manera segura por esa zona.

Pérez indicó que el pasado 18 de septiembre entregaron un documento a la gobernadora provincial y presentaron su demanda durante una mesa de diálogo en la que participó el viceministro de Interior y Policía, Edwin Eusebio Félix.

Según explicó, durante ese encuentro les solicitaron información adicional sobre el proyecto, que remitieron posteriormente por correo electrónico y cuya recepción fue confirmada.

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Añadió que el viceministro les manifestó que hablaría con el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, para tratar el caso. Sin embargo, los comunitarios consideran necesario agilizar las gestiones y obtener respuestas concretas sobre el estado de la obra.

"Lo que le pedimos es algo que ya está presupuestado; que las autoridades vean dónde está el cuello de botella", expresó Pérez, al insistir en la necesidad de identificar los obstáculos que impiden ejecutar el proyecto.

Las lluvias agravan el problema

El dirigente señaló que las dificultades aumentan durante las lluvias, cuando el río Piedra crece y cubre el paso utilizado por los residentes para trasladarse entre las comunidades.

Como ejemplo, mencionó las precipitaciones registradas recientemente, durante las cuales estudiantes de ambos lados quedaron sin poder cruzar, al igual que otras personas que necesitaban desplazarse por motivos laborales.

Explicó que estudiantes que acuden al liceo, trabajadores y otros residentes dependen de esa vía para realizar sus actividades cotidianas. Cuando el río se desborda, quienes no disponen de vehículos pueden quedar varados, mientras que otros deben buscar rutas alternas.

Sostuvo que una de las opciones es transitar por Caciquillo, aunque esta alternativa no resulta conveniente para todos, especialmente para quienes se desplazan a pie, de madrugada o durante la noche.

Pérez afirmó que la estructura existente no reúne las condiciones de un puente adecuado y la describió como un badén con varias alcantarillas, algunas de las cuales presentan deterioro por el paso del tiempo.

Indicó que el director del distrito municipal de Pedro Sánchez, Ramón Viró, ha acudido en distintas ocasiones para realizar reparaciones provisionales. Sin embargo, considera que los recursos del ayuntamiento son limitados para resolver una situación que requiere, a su juicio, la intervención del Gobierno central a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Advierten sobre el peligro para residentes y visitantes

Pérez manifestó que las condiciones actuales del paso ponen en peligro la vida de los munícipes y de las personas que visitan esas comunidades, especialmente cuando el río aumenta su caudal y dificulta el cruce.

Advirtió que el deterioro de la estructura y la fuerza de la corriente representan un riesgo para quienes intentan atravesar el lugar, donde, según recordó, ya se han registrado hechos trágicos.

El presidente de Fusti relató que un hombre conocido como Chive, oriundo de La Piedra, murió después de que la corriente del río lo arrastrara cuando intentaba cruzar el paso.

Asimismo, mencionó el caso de otro residente, identificado como Aquiles, quien cayó en el lugar, pero logró sobrevivir.

El dirigente expresó su preocupación por la posibilidad de que ocurra otro accidente, especialmente porque niños y jóvenes necesitan utilizar ese trayecto para acudir a sus centros educativos y realizar otras actividades cotidianas.

Reclaman respuestas sobre el puente Isabelita

Como parte de las acciones para impulsar la construcción, el pasado 10 de octubre las organizaciones realizaron la primera jornada comunitaria denominada "Mi puente, mi camino, mi futuro", en la que participaron residentes de La Piedra, personas procedentes de Caciquillo y representantes de medios de comunicación de El Seibo.

La iniciativa busca mantener vigente la demanda y conseguir que las autoridades den seguimiento al proyecto hasta que se concrete su ejecución.

Pérez explicó que la valla colocada originalmente en el lugar identificaba la obra, la empresa contratista y el proyecto del MOPC. Sin embargo, aseguró que actualmente los datos ya no son legibles debido al deterioro y los daños que ha sufrido con el tiempo.

El dirigente señaló que conserva una fotografía tomada hace aproximadamente un año y medio en la que todavía podían observarse los datos de identificación del proyecto.

La ubicación del paso corresponde al tramo de la carretera El Seibo-Pedro Sánchez, a la altura del kilómetro siete, desde donde se toma una vía a la derecha antes de llegar al río, en dirección a Los Cafeces y La Piedra.

Pérez destacó que el puente beneficiaría tanto a los habitantes de esas comunidades como a las personas que se desplazan desde Pedro Sánchez, Sabana y otras localidades hacia Caciquillo y El Seibo.

Agregó que por esa zona transita parte de la producción agropecuaria de la provincia, incluida la actividad ganadera, por lo que considera que la construcción contribuiría a mejorar la movilidad de los residentes y el transporte de productos.

Las organizaciones comunitarias esperan que las gestiones ante las autoridades permitan conocer el estado actual del proyecto y establecer una fecha para el reinicio de los trabajos.

"Lo que queremos es simplemente que las autoridades aquí en El Seibo sirvan de canal para que de una vez y por todas ese puente pueda ser construido", concluyó Pérez.