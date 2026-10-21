Comisión pone en marcha plan para dar a conocer el nuevo Código Penal

De izquierda a derecha, Julio César Castaños Guzmán, Milton Ray Guevara y Erik Pérez Vega rector de APEC, miembros de la Comisión de Seguimiento y Socialización del Código Penal. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

La Comisión de Seguimiento y Socialización del Código Penal anunció este miércoles que presentará al presidente Luis Abinader su plan de trabajo para dar a conocer a la población el contenido de la nueva legislación, mediante actividades que se desarrollarán en tres etapas, desde octubre de 2026 y durante el año 2027.

La delegación fue creada mediante el decreto 507-26, emitido por el Poder Ejecutivo el 27 de julio de 2026, con la misión de dar seguimiento y socializar el contenido del nuevo Código Penal.

El presidente de la comisión, Milton Ray Guevara, explicó durante una rueda de prensa celebrada en la Universidad APEC que el documento establece tres períodos de ejecución: una primera etapa de acciones inmediatas, una segunda que se desarrollará durante los próximos 90 días y una tercera prevista para 2027.

Precisó que el plan fue aprobado por el pleno de la comisión el pasado 12 de octubre y que su ejecución comenzará de inmediato con la primera etapa.

Ray Guevara indicó que todavía no se ha establecido una fecha para entregar formalmente el documento al mandatario, debido a que el encuentro dependerá de la agenda presidencial, mientras, iniciarán con el cronograma de trabajo.

Las tres etapas del plan

Durante la primera etapa, la comisión desarrollará una campaña de divulgación sobre el contenido del Código Penal, coordinará publicaciones periódicas en medios de comunicación y promoverá la participación de sus integrantes en espacios de opinión y orientación ciudadana.

También contempla la creación de un observatorio de seguimiento, un repositorio oficial de información y un documento de preguntas frecuentes para facilitar la comprensión de las disposiciones de la nueva legislación.

"Lo que el Poder Ejecutivo quiere a través de esta comisión es que los ciudadanos sepan qué dice el Código", expresó Ray Guevara.

La segunda etapa, prevista para los próximos 90 días, incluirá encuentros con representantes del sector salud, empresarial, universidades, escuelas de derecho y organizaciones comunitarias en distintas regiones del país.

Asimismo, se contempla la selección y preparación de facilitadores territoriales, la puesta en funcionamiento del observatorio y la realización de jornadas de preguntas y respuestas dirigidas a la ciudadanía.

Para 2027, la comisión proyecta continuar las actividades de divulgación nacional y ampliar los encuentros con otros sectores, entre ellos el de la construcción y el inmobiliario.

Ray Guevara explicó que las responsabilidades fueron distribuidas entre los miembros de la comisión para coordinar las relaciones institucionales, las campañas informativas, los contenidos y los encuentros territoriales.

Comisión no evaluará inicialmente críticas al Código Penal

Al ser cuestionado sobre las críticas de algunos juristas a disposiciones del nuevo Código Penal, particularmente las relacionadas con la acumulación de penas y el principio de resocialización, Ray Guevara aclaró que la misión inicial de la comisión no consiste en evaluar o cuestionar la legislación.

"Nosotros no estamos ni para criticar ni para decir qué es bueno o qué es malo", manifestó.

Sin embargo, explicó que el decreto contempla la posibilidad de formular recomendaciones posteriormente, una vez concluido el proceso de divulgación y seguimiento.

"Después que divulguemos el Código, después que le demos seguimiento al Código, estaremos en condiciones de detectar algunas posibilidades de mejora", sostuvo.

Misión Educativa de la comisión

Durante la rueda de prensa, el miembro de la comisión Julio César Castaños Guzmán destacó que la labor tendrá un carácter académico y educativo, debido a la extensión de la nueva legislación, integrada por 393 artículos.

Por su parte, el rector de la Universidad APEC, Erik Pérez Vega, anunció que la institución pondrá a disposición de la comisión sus instalaciones y recursos para apoyar las actividades de divulgación, tanto en Santo Domingo como en otras localidades.

Ray Guevara informó que la comisión ha celebrado seis reuniones de trabajo desde agosto, en las que se analizaron las disposiciones del Código Penal y se definieron las estrategias para comunicar su contenido a la ciudadanía.

En la rueda de prensa participaron, además, varios integrantes de la comisión, entre ellos José Lorenzo Fermín, Pedro Balbuena, Ricardo Rojas León, Alejandro Moscoso Segarra, Eduardo Jorge Prats y María del Pilar Zuleta.