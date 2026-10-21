RD supera las 34 toneladas de drogas incautadas en lo que va de este 2026
La cifra se conoce tras la intercepción de una narcolancha con 1,068 paquetes de presunta cocaína en las costas de Pedernales
La incautación de una lancha rápida con 1,068 paquetes de presunta cocaína en las costas de Pedernales se suma a las operaciones contra el narcotráfico que, según la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), han permitido ocupar más de 34,000 kilogramos de sustancias narcóticas en lo que va de 2026.
La cantidad equivale a más de 34 toneladas de sustancias narcóticas, según el balance ofrecido por la institución.
Con ese volumen, los decomisos de este año ya superan los 26,562.93 kilogramos incautados en los primeros diez meses del 2025. La diferencia es de 3,936.94 kilogramos, un 14.8 % más.
Incautaciones
Las estadísticas correspondientes a los primeros nueve meses de este 2026 registraron 30,499.87 kilogramos de drogas incautadas. De esa cantidad 15,932.99 kilogramos eran de cocaína y 14,419.62 de marihuana, mientras que el resto correspondía a crack, éxtasis, hachís y opio.
Por trimestre de enero a marzo se reportaron 7,468.37 kilos, de los cuales 6,388.37 se debió a cocaína y 1,036.93 a marihuana.
Por su parte, de abril a junio, se concentró la mayor cantidad decomisadas, con 16,671.16 kilogramos, de los cuales 11,065.01 kilos por marihuana y 5,542.47 cocaína.
Entre julio y septiembre, las incautaciones alcanzaron los 6,360.34 kilogramos. La cocaína representó 4,002.14 kilogramos y la marihuana sumó 2,317.68 kilogramos.
Comportamiento 2025
El año pasado, la cocaína encabezó las incautaciones con 15,343.97 kilogramos, el 57.8 % del total. Le siguió la marihuana, con 11,098.38 kilogramos (41.8 %). Este año, la cocaína ya rebasó esa cifra por 589.02 kilogramos y la marihuana por 3,321.24 kilogramos.
El trimestre de abril a junio fue también el de mayores decomisos en 2025, con 11,769.04 kilogramos. El último trimestre fue el de menor actividad, con 2,255.78 kilogramos, de los cuales 1,736.06 fueron de cocaína.
En las demás sustancias, en 2025 se ocuparon 111.73 kilogramos de crack, 5.07 de hachís, 2.48 de opio y 1.30 de éxtasis.