Dajabón vive bajo el temor por el tráfico de haitianos indocumentados

Un agente policial supervisa el movimiento de comerciantes y compradores haitianos en la zona del mercado fronterizo de Dajabón. ( DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO )

El temor y la incertidumbre se han convertido en parte de las preocupaciones de comunidades de la provincia Dajabón, donde el tráfico ilícito de migrantes haitianos es señalado como una amenaza creciente para la tranquilidad de las familias, la seguridad ciudadana y el orden social en esta zona fronteriza.

Lo que para las redes dedicadas al tráfico de personas representa un negocio clandestino, para los habitantes de las comunidades afectadas significa vivir con la preocupación de que sus calles, caminos vecinales y carreteras sean utilizados como corredores para el traslado irregular de extranjeros hacia distintos puntos del territorio dominicano.

La situación denunciada abarca comunidades como Guayajayuco, Restauración, Loma de Cabrera, Santiago de la Cruz, Campeche, Chacuey, Partido, La Gorra y Santa María, y se extiende hacia Las Matas de Santa Cruz, en la provincia Montecristi.

Según las denuncias comunitarias descritas, personas vinculadas al tráfico ilícito de migrantes, conocidas popularmente como poteas, utilizarían motocicletas, vehículos privados y guaguas de transporte para movilizar extranjeros, aprovechando caminos alternativos y rutas que permitirían evadir los controles establecidos.

Entre los ciudadanos que han denunciado esta situación figuran Juan Soto, residente en la comunidad de Chacuey; Rigoberto Contreras, de Guayajayuco; y Ana Lucía Cruz, de Clavellina, quienes se suman a las voces comunitarias que reclaman mayor vigilancia y acciones efectivas frente al traslado irregular de extranjeros por caminos y carreteras de la frontera.

Sospechas que comprometen la confianza en las autoridades

Uno de los señalamientos más delicados apunta hacia la presunta anuencia de miembros de organismos castrenses destacados en la frontera, bajo cuya vigilancia se estarían produciendo algunos de estos desplazamientos.

Estas acusaciones requieren una investigación independiente y no constituyen, por sí solas, pruebas de complicidad militar.

Sin embargo, su gravedad plantea interrogantes sobre la eficacia de los controles, la supervisión de los puestos militares y la posible participación de agentes del Estado en actividades ilícitas.

La preocupación aumenta por el temor de que las rutas utilizadas para el tráfico de migrantes también puedan ser aprovechadas por estructuras delictivas dedicadas al contrabando de mercancías, armas y sustancias prohibidas, aunque no se han presentado evidencias específicas de estas conexiones en los casos denunciados.

Comunidades atrapadas entre el miedo y la incertidumbre

Detrás de este problema existe una realidad humana que va más allá de los operativos militares y las estadísticas migratorias.

Para las familias que viven en los pueblos fronterizos, la seguridad de sus comunidades representa una condición indispensable para trabajar, desplazarse, desarrollar sus actividades comerciales y criar a sus hijos en un ambiente de tranquilidad.

La persistencia de las denuncias también amenaza con deteriorar la confianza de los residentes en las instituciones responsables de proteger la soberanía y combatir las redes criminales.

Mientras tanto, los propios migrantes trasladados clandestinamente quedan expuestos a redes de explotación, accidentes y otras situaciones que pueden poner en peligro sus vidas.

¿Quién controla realmente los caminos de la frontera?

La situación plantea preguntas que merecen respuestas de las autoridades militares, la Dirección General de Migración, el Ministerio Público y los organismos de inteligencia.

¿Cómo operan las redes de tráfico en las rutas señaladas? ¿Qué controles existen sobre las guaguas que transitan por esas comunidades? ¿Se están investigando los señalamientos de presunta complicidad de militares? ¿Qué medidas se adoptarán para proteger a las poblaciones fronterizas?

La frontera no puede convertirse en tierra de nadie ni sus habitantes sentirse abandonados frente a las estructuras del crimen organizado.

La población necesita respuestas, investigaciones transparentes y acciones que permitan enfrentar el tráfico ilícito de migrantes sin criminalizar a los extranjeros por su nacionalidad.

Porque más allá de las estadísticas y los discursos oficiales, lo que está en juego es la tranquilidad de las comunidades y la confianza de todo un pueblo en las instituciones encargadas de protegerlo.

17 haitianos heridos reaviva preocupación

Al menos 17 ciudadanos haitianos, entre ellos cinco niños con edades comprendidas entre ocho meses y cuatro años, resultaron heridos la noche de este martes al accidentarse la yipeta en la que viajaban por la carretera que comunica con el municipio de Castañuelas, específicamente en el tramo conocido como Los Tres Puentes, en la provincia de Montecristi.

El accidente dejó varias personas lesionadas, incluidos menores de corta edad, mientras quedan pendientes de esclarecer las circunstancias en que se produjo el hecho y las condiciones en que eran transportados los ocupantes del vehículo.

El hecho también plantea la importancia de fortalecer la vigilancia en las rutas fronterizas, identificar a quienes puedan estar lucrándose con estos desplazamientos ilegales y evitar que más personas, especialmente menores de edad, terminen expuestas a situaciones que ponen en peligro sus vidas.