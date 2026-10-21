Venezuela designa a Wilmer Barrientos como nuevo cónsul general en República Dominicana

El Gobierno de Venezuela designó a Wilmer Omar Barrientos Fernández como nuevo cónsul general en la República Dominicana. ( EMBAJADA DE VENEZUELA EN EGIPTO )

El Gobierno de Venezuela designó a Wilmer Omar Barrientos Fernández como nuevo cónsul general en la República Dominicana, según establece la Gaceta Oficial de ese país.

La designación se produce en medio del proceso de normalización gradual de las relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países, anunciado en el mes de agosto, luego de un diálogo entre las autoridades dominicanas y venezolanas.

Barrientos, militar con rango de general en jefe y político venezolano, se desempeñó durante ocho años como embajador de Venezuela en Egipto, cargo que ocupó hasta su reciente designación para asumir las funciones consulares en territorio dominicano.

Trayectoria de Barrientos

Además de su carrera militar y diplomática, Barrientos ha ocupado diferentes posiciones dentro del Gobierno venezolano.

Entre sus responsabilidades figura su desempeño como ministro del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión Pública. También estuvo al frente del Ministerio de Industrias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/gaceta-51b282d6.png

Restablecimiento de las relaciones consulares

La decisión de normalizar las relaciones diplomáticas entre ambos países quedó establecida en un comunicado conjunto, en el que ambas naciones informaron que trabajarían sobre una hoja de ruta acordada mutuamente para restablecer de manera progresiva los vínculos oficiales.

Según el documento, la primera etapa del proceso estará enfocada en adoptar las medidas necesarias para reabrir los servicios consulares, mientras que posteriormente se avanzará hacia la normalización de las relaciones diplomáticas, conforme al cronograma que acuerden ambos gobiernos.

La suspensión de estos servicios ha afectado a ciudadanos dominicanos y venezolanos que requieren realizar trámites ante las autoridades consulares de ambos países.

El acuerdo entre las dos naciones contempla fortalecer los canales institucionales de comunicación y avanzar en el restablecimiento de los vínculos bilaterales mediante el diálogo y el respeto mutuo.

Leer más República Dominicana restablece las notificaciones judiciales dirigidas a Venezuela