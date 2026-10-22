Se entrega adolescente de 17 años vinculado a muerte a tiros de sargento policial en Santiago

Agentes policiales conducen al menor de 17 años luego de que se presentara a la Dirección Regional Cibao Central en Santiago. ( CEDIDA POR LA POLICÍA )

Un adolescente de 17 años se entregó este jueves a las autoridades policiales tras ser vinculado a la muerte a tiros de un sargento de la Policía Nacional, ocurrida en el distrito municipal de La Canela, provincia Santiago.

El menor de edad se presentó en la sede de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, donde es sometido a interrogatorios por parte de los investigadores para esclarecer las circunstancias del hecho.

Investigación y detenciones

Las autoridades también persiguen a un segundo implicado en el suceso, identificado solo como "el Vico".

Tanto el adolescente como el prófugo son vinculados a la muerte de José Ramón Henríquez Mejía, quien estaba adscrito a la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

La víctima murió a causa de varios impactos de bala.

Detalles del suceso

El hecho ocurrió próximo al mediodía de hoy en las inmediaciones del centro educativo Manuel de Jesús Luciano Méndez, en La Canela, en circunstancias que hasta el momento no han sido esclarecidas por las autoridades.

Junto al cadáver del agente quedó una pistola que se presume era su arma de reglamento.

En la escena también fueron ocupadas dos motocicletas tipo CG, de color negro.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar cómo ocurrió el hecho y establecer las posibles responsabilidades.