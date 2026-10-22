Apresan a dos brigadistas en residencial Pablo Mella por presunta extorsión a clientes de Edesur

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur informó este jueves que dos técnicos de empresas contratistas fueron detenidos por las autoridades por presunta extorsión a clientes del residencial Pablo Mella, ubicado en el kilómetro 18 de la autopista Duarte, bajo el alegato de que presentaban situaciones irregulares en el servicio de electricidad.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, el operativo fue ejecutado por el Departamento Operativo contra el Fraude, que arrestó a los acusados tras recibir múltiples denuncias relacionadas con exigencias de pago a cambio de corregir supuestos problemas.

Procedimientos legales

Edesur no precisó la identidad de los detenidos, sin embargo, aclaró que fueron conducidos al destacamento del kilómetro 9 de la autopista Duarte, con el propósito de continuar con los procedimientos legales correspondientes.

Edesur advirtió que se mantiene vigilante frente a cualquier acción que se aleje de su política institucional y exhortó a la ciudadanía a canalizar cualquier denuncia llamando al número 809-683-9393, visitando el sitio web energiasinfraude.com.do o a través de sus redes sociales y buzones de sugerencias.