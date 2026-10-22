Cancillería identifica más de 30 dominicanos en guerra en Rusia y evaluará sus contratos

El canciller Víctor -Ito- Bisonó habla durante una actividad en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ( CEDIDA POR EL MIREX )

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) ha identificado más de 30 casos de dominicanos que viajaron a Rusia mediante contratos y que se encuentran en el frente de guerra entre ese país y Ucrania.

Así lo reveló el canciller Víctor -Ito- Bisonó durante una entrevista concedida al periodista Roberto Cavada desde Canadá, donde realiza una visita oficial.

El funcionario explicó que inicialmente la Cancillería había recibido alrededor de 20 casos, pero que la cifra ha aumentado a más de 30, mientras las autoridades mantienen comunicación con familiares y procuran contactar a los dominicanos involucrados.

"En principio recibimos unos veinte casos, ya hoy van por treinta y pico de casos", expresó Bisonó.

Contratarán abogados en Rusia

El canciller informó que se instruyó al embajador dominicano en Rusia a contratar abogados de ese país para examinar los contratos suscritos por los dominicanos y determinar qué alternativas jurídicas existen conforme a la legislación rusa.

Explicó que las autoridades dominicanas también convocaron al embajador ruso acreditado en República Dominicana, con quien sostuvieron una reunión para abordar la situación.

Bisonó señaló que estas gestiones responden a instrucciones del presidente Luis Abinader, quien, según indicó, ha manifestado preocupación por los dominicanos involucrados en el conflicto.

Comisión viajará a Moscú

Como parte de las acciones de seguimiento, una comisión encabezada por el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz Vargas, viajará este miércoles a Moscú para conocer directamente la situación de los dominicanos identificados.

La delegación también estará integrada por el director de Protección a Nacionales en el Exterior, Miguel Reyes Taveras.

De acuerdo con el Mirex, los funcionarios tienen previsto reunirse con autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia para obtener información actualizada sobre los casos y explorar mecanismos de colaboración que permitan ofrecer asistencia a los connacionales.

La Cancillería indicó que la revisión de los contratos buscará establecer las posibilidades legales de actuación y las eventuales soluciones disponibles dentro del marco jurídico ruso.