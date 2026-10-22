Loterías extranjeras sin autorización se venden entre bancas, colmados y verifones

Los números de Nueva York, Florida y Anguila se venden con tickets en bancas dominicanas. Haití Bolet se ofrece en colmados, establecimientos particulares y sucursales donde basta preguntar para apostar, aunque sus resultados no aparezcan en el tablero. Mediante verifones, la oferta también llega a las calles.

La comercialización de sorteos extranjeros que el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) considera no autorizados se extiende por el Gran Santo Domingo y las regiones Norte, Sur y Este. La venta persiste pese a los operativos oficiales y también se promueve en plataformas digitales.

En algunos establecimientos, los empleados negaron en un principio ofrecer loterías extranjeras, pero confirmaron que recibían apuestas cuando se les mencionaron nombres específicos. Otros afirmaron tener permisos, pagar impuestos o desconocer qué autorización amparaba los juegos.

"Estamos en República Dominicana", respondió un trabajador cuando se le preguntó si venderlos suponía una violación de la ley.

Entre la prohibición y los operativos

En respuesta a una solicitud de información, Hacienda indicó que no existe un listado específico de loterías extranjeras no autorizadas porque "ninguna cuenta con permiso legal". Sin embargo, su portal identifica expresamente sorteos cuya comercialización no está permitida.

Entre ellos figuran Florida, Anguila, New York, Texas Lotto, King Lottery, Mega Millions, Powerball y sus variantes, además de juegos de Nueva Jersey, California, España y San Martín.

La institución informó que el Departamento de Operativos de Control de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar realizó 82 operativos durante 2024 y 2025 e intervino 428 establecimientos vinculados con la comercialización o promoción de juegos no autorizados.

Reportó el cierre de 355 bancas de lotería, 71 asociadas a concesionarios y un colmado, así como el decomiso de 2,045 equipos tecnológicos. No impuso sanciones económicas. Los datos de 2026 estaban en proceso de consolidación.

El desglose de cierres suministrado suma 427 locales, uno menos que los 428 establecimientos que Hacienda indicó haber intervenido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/whatsapp-image-2026-10-21-at-53215-pm-2-37b80d80.jpeg Oferta de lotería extranjera en Banca Johanny. (DIARIO LIBRE/INDHIRA SUERO ACOSTA)

Una oferta que cruza el país

Las ventas documentadas muestran una práctica extendida por distintas zonas, aunque no permiten determinar cuántas bancas comercializan estos sorteos. Diario Libre llegó a contabilizar 30,930 bancas en un reportaje de 2023.

En el Gran Santo Domingo se comprobó la oferta en establecimientos de las avenidas Núñez de Cáceres, Lope de Vega y Carlos Pérez Ricart; los sectores San Carlos, Los Guandules y Villa Francisca; y, en Santo Domingo Este, Sabana Larga, Charles de Gaulle y la carretera de Mendoza.

Entre los locales consultados figuran Loteka, Lotedom, LotoReal, La Suerte, La Primera, Báez, Castillo, Johanny, La Soñadora y Quisqueya. En ese conjunto de establecimientos se encontró oferta de Nueva York, Florida y Anguila, aunque los juegos disponibles variaban.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/3-fotos-bdfc7e1f.jpg Boletos con la oferta de lotería extranjera en varias bancas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/2-fotos-cb903824.jpg Boletos con la oferta de lotería extranjera en varias bancas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/4-fotos-bc27b4f5.jpg Venta de Haití Bolet. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/5-fotos-0b689800.jpg Venta de Haití Bolet. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO) ‹ >

Haití Bolet se confirmó en sucursales de La Primera situadas en diferentes extremos del Gran Santo Domingo. No figuraba en sus tableros: para acceder había que preguntar.

"Por cada peso apostado se pagan 60 pesos si se pega la quiniela, 1,000 pesos en el palé y 20,000 pesos en la tripleta", explicó una banquera.

Anguila celebra sorteos cada hora, desde las 8:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. Algunas bancas reciben apuestas solo para determinadas ediciones; según una fuente, los verifones clandestinos las ofrecen todas.

Otra persona consultada describió la demanda de Nueva York y Florida: "Muchas mujeres extienden su turno hasta las 10:30 de la noche por el sorteo nocturno de Nueva York".

Verifones y comisiones

La comercialización desborda los locales de las bancas. Una empleada explicó que una persona puede adquirir un sistema, conectarlo a una pequeña impresora y distribuir equipos entre mujeres que venden números en las calles.

Según su descripción, las vendedoras reciben una comisión por las apuestas, sin salario fijo. Los dispositivos permiten registrar también jugadas de loterías extranjeras.

Esta modalidad amplía los puntos de venta y dificulta establecer desde qué lugares se reciben las apuestas y quién responde por ellas.

En el Sur, tickets y alegatos de permisos

En Barahona se comprobó la oferta en el centro de la ciudad, Habanero y el cruce de Vicente Noble. Algunos responsables aseguraron disponer de autorizaciones; otros apelaron al pago de impuestos.

LottoSur y Banca La Esperanza reciben apuestas de Nueva York, Florida y Anguila. Una encargada sostuvo que se venden desde hace años y "tienen autorización". Desde la central negaron ofrecer Powerball, Mega Millions o loterías haitianas.

Banca Real comercializa Florida y Nueva York, en sus ediciones de tarde y noche. Sus empleados explicaron que pagan directamente los premios y remiten a la central los de mayor monto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/whatsapp-image-2026-10-21-at-53215-pm-5-1351626f.jpeg LottoSur ofrece lotería extranjera en Barahona. (DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/whatsapp-image-2026-10-21-at-53215-pm-6-f5dfcc10.jpeg LottoSur ofrece lotería extranjera en Barahona. (DIARIO LIBRE/ OMAR MEDINA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/whatsapp-image-2026-10-21-at-53215-pm-4-4d300875.jpeg La Suerte ofrece lotería extranjera en Barahona. (DIARIO LIBRE/ OMAR MEDINA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/whatsapp-image-2026-10-21-at-53215-pm-3-43d9e6f6.jpeg La Suerte ofrece lotería extranjera en Barahona. (DIARIO LIBRE/ OMAR MEDINA) ‹ >

En Habanero, un establecimiento de Loteka informó que recibe apuestas de Nueva York, Florida y Anguila mediante boletas. En el cruce de Vicente Noble, Banca Los Sureños confirmó Nueva York, aunque no lo promociona.

Haití Bolet se encontró en Mariano Express, en el centro de Barahona. Según sus empleados, tiene poca demanda.

Del Este a la venta discreta en Santiago

En la región Este, Gallo Sport vende Haití Bolet y sorteos de Georgia, que tiene tres ediciones diarias. También se constató esa oferta en Otilio y Combina Más.

En Santiago, las fuentes describieron una comercialización menos abierta de Haití Bolet, mediante máquinas instaladas en colmados, residencias y otros establecimientos. También señalaron vendedores ambulantes de origen haitiano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/whatsapp-image-2026-10-21-at-53420-pm-407a13c5.jpeg King Lottery en Santiago. (DIARIO LIBRE/CESAR JIMÉNEZ)

Las apuestas corresponden a sorteos de las 9:30 de la mañana y las 7:30 de la noche. Según los consultados, los premios varían conforme a las condiciones de los banqueros y pueden alcanzar 100 pesos por cada peso apostado.

"Eso lo venden en colmados con maquinitas", explicó una fuente.

El periódico recibió, además, denuncias sobre Powerball y Mega Millions en el Mercado Modelo, supuestamente ofrecidos con discreción a clientes habituales. Esos testimonios no equivalen a una comprobación directa de las ventas.

También se identificaron puntos de King Lottery, de San Martín, en sectores como El Ejido.

Preocupación en la frontera

En Dajabón, operadores locales denunciaron más de diez bancas que, según sostienen, funcionan sin supervisión en el Mercado Fronterizo. También señalaron establecimientos que utilizan nombres conocidos de loterías dominicanas para vender sorteos extranjeros.

Según sus testimonios, algunos juegos haitianos y Anguila ofrecen premios superiores a los dominicanos, un incentivo para atraer apostadores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/whatsapp-image-2026-10-21-at-53420-pm-2-0a795f90.jpeg Promoción de Haití Bolet en Dajabón. (DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/whatsapp-image-2026-10-21-at-53420-pm-1-f0d4621a.jpeg Promoción de Haití Bolet en Dajabón. (DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/whatsapp-image-2026-10-21-at-53420-pm-4-586df900.jpeg La Primera ofrece, también en Dajabón, lotería de Haití. (DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO) ‹ >

Cristian Guzmán, secretario general de la Federación Nacional de Bancas de Lotería, atribuye el problema a la falta de aplicación de las normas y de consecuencias.

"Porque esto está como chivo sin ley. No se respeta nada", afirmó. A su juicio, las autoridades deben establecer un precedente que frene la práctica.

El frente digital En 2024, Casinos alertó sobre 21 sitios web y cinco aplicaciones que promovían sorteos no autorizados. Al revisarlos para este reportaje, Diario Libre constató que solo seis dejaron de promocionarlos. Hacienda también informó que remitió más de 100 sitios no autorizados a los organismos competentes, pues el marco legal vigente no le permite bloquearlos. Las respuestas oficiales documentan intervenciones, cierres y decomisos. Entretanto, los sorteos que Hacienda declara no autorizados siguen disponibles en bancas, comercios y dispositivos móviles. Diario Libre solicitó información a Impuestos Internos y a la Procuraduría General. Al cierre, ninguna había respondido.

Para este reportaje colaboraron Patricia Heredia, Ricardo de la Cruz, Javier Genao, Edward Fernández y Omar Medina.