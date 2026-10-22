Contrataciones Públicas suspende licitación de la OMSA para la compra de autobuses

Un autobús de la OMSA que da servicio en el corredor de La Nueva Barquita. ( CEDIDA POR LA OMSA )

La Dirección General de Contrataciones Públicas dispuso una investigación de oficio y suspendió el proceso de licitación iniciado por la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa) para la adquisición de autobuses tipo urbano.

En una comunicación dirigida al ingeniero Onéximo Antonio González, administrador general de la OMSA, Contrataciones Públicas explicó que la investigación fue motivada porque se identificaron "debilidades sustanciales" en el proceso correspondiente al numeral OMSA S.A.-CCC-LPN-2026-0005.

En este sentido, el órgano rector de la DGCP identificó debilidades en los términos y condiciones en cuanto al Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) para la importación de los bienes en el pliego de condiciones.

Identificó una presunta evaluación irregular de las ofertas económicas; así como debilidades de los estudios previos que sustentan el procedimiento de referencia, y falta de publicidad en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) de documentos del expediente administrativo, conforme detalla el documento.

Medidas adoptadas

Compras y Contrataciones Públicas dio un plazo de diez días a la institución para que presente su escrito de defensa y preciso que "una vez haya vencido el plazo otorgado sin haber presentado su escrito de defensa, esta Dirección General de Contrataciones Públicas emitirá un acto administrativo contentivo de los hallazgos preliminares de la investigación realizada".

Contrataciones Públicas indicó que decidió adoptar una medida cautelar consistente en la suspensión de la continuidad de la licitación, especialmente los efectos del acta número 0158-CCP-2026, de fecha 16 de octubre de 2026, contentiva de adjudicación a favor de la razón social CK Trans-Motors, S.R.L.

Con esta medida cautelar las partes no podrán suscribir ni ejecutar contratos hasta tanto se emitan los resultados definitivos de la investigación, conforme explicó.

Solicitudes a la Contraloría

La DGCP solicitó además a la Contraloría General de la República no registrar el contrato correspondiente a este procedimiento ni autorizar que se efectúen pagos al proveedor producto de la adjudicación suspendida, mientras se investiga.