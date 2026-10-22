De jefe militar de Maduro a cónsul en RD: la trayectoria de Wilmer Barrientos

Imagen de la fecha en la que Wilmer Barrientos era cónsul venezolano en Egipto. ( FUENTE: MPPRE - EMBAJADA DE VENEZUELA EN EGIPTO )

El nuevo cónsul general de Venezuela en República Dominicana, Wilmer Omar Barrientos Fernández, es un militar retirado que ocupó posiciones de alto mando en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), integró el gabinete del Gobierno de Nicolás Maduro y representó diplomáticamente a Caracas en Canadá y Egipto, antes de ser designado para asumir las funciones consulares en Santo Domingo.

Su nombramiento figura en la Gaceta Oficial venezolana número 43.477, del 9 de octubre de 2026, y fue divulgado este miércoles 21 de octubre por medios dominicanos y venezolanos. La designación se produce en medio del proceso de restablecimiento gradual de las relaciones consulares entre ambos países, interrumpidas tras la crisis política que siguió a las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024.

Barrientos, identificado en distintas publicaciones como mayor general retirado y general en jefe, desarrolló una carrera militar de aproximadamente tres décadas. Al momento de su retiro, en 2013, ocupaba la jefatura del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), organismo responsable de la planificación y conducción de las operaciones militares conjuntas en Venezuela.

También ejerció como contralor general de la Fuerza Armada y rector de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa), una institución de educación superior vinculada al sistema militar venezolano.

De acuerdo con una reseña biográfica publicada en 2015 por la revista diplomática canadiense Diplomat & International Canada, Barrientos se formó en la Academia Militar del Ejército venezolano y cursó estudios de posgrado en la Escuela Superior de Guerra.

Su paso por el Gobierno de Maduro

Tras abandonar sus funciones militares, Barrientos pasó a ocupar cargos dentro del Ejecutivo venezolano. Entre 2013 y 2014 se desempeñó como ministro del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, una dependencia encargada de coordinar y supervisar actuaciones gubernamentales.

En 2014 asumió el Ministerio de Industrias, en un período marcado por las dificultades de producción y abastecimiento de la economía venezolana.

Su trayectoria también incluye responsabilidades dentro de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Una investigación de la organización venezolana Convite documenta su designación, en septiembre de 2014, como presidente de una junta interventora de la Dirección General de Mercado Nacional, adscrita a la empresa petrolera estatal.

Por otra parte, un informe de Transparencia Venezuela sobre la presencia de militares en el Estado registra que anteriormente había ejercido funciones vinculadas a la Casa Militar, a Pdvsa y a la inteligencia de la Milicia Bolivariana.

Declarado persona no grata en y expulsado de Canadá

Uno de los episodios más relevantes de su trayectoria diplomática ocurrió durante su misión como embajador de Venezuela en Canadá, cargo para el que fue designado en 2014 y que ejerció hasta diciembre de 2017.

El 25 de diciembre de ese año, el Gobierno canadiense lo declaró persona no grata, en medio de una confrontación diplomática entre Ottawa y Caracas relacionada con la situación política venezolana.

Canadá anunció la expulsión del embajador Barrientos Fernández, y al encargado de negocios, Ángel Herrera, destaca una reseña de la BBC.

La ministra canadiense de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, dijo que la medida era en respuesta a la expulsión de su encargado de negocios en Caracas, Craig Kowalik, el fin de semana.

Venezuela tomó esta decisión tras acusar a Canadá de inmiscuirse en sus asuntos internos.

En un comunicado, Freeland dijo que "esta acción (la expulsión) es típica del régimen de Maduro, que ha socavado de forma consistente todos los esfuerzos para la vuelta a la democracia".

"Los canadienses no se mantendrán al margen mientras el gobierno de Venezuela le roba a su pueblo sus derechos democráticos y humanos fundamentales, y les niega el acceso a la asistencia humanitaria básica", señaló.

De Canadá a Egipto

En 2018, Barrientos fue designado embajador de Venezuela en Egipto, donde permaneció aproximadamente ocho años. Durante esa etapa representó al Gobierno venezolano ante las autoridades egipcias y participó en actividades diplomáticas relacionadas con las relaciones bilaterales.

Su traslado a República Dominicana supone el cierre de esa misión en El Cairo. En su lugar fue nombrado Ramón Antonio Gordils Montes, quien también tendrá responsabilidades diplomáticas ante Eritrea, Sudán y la Liga de los Estados Árabes.

El nombramiento de Barrientos aparece recogido en la Gaceta Oficial número 43.477.