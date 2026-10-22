Unas 318 personas buscadas por distintos delitos se entregaron a la Policía Nacional en dos meses

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, en rueda de prensa. ( DIARIO LIBRE/ANA CUEVA )

Un total de 318 personas de las buscadas por las autoridades por su vinculación con distintos delitos se entregaron a la Policía Nacional entre el 17 de agosto y el 21 de octubre, conforme a la entidad.

Así lo informó este miércoles el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, durante una rueda de prensa en la que presentó las estadísticas de las entregas registradas por la institución en los últimos dos meses.

A principio de octubre la La Policía Nacional informó que en el país existían 53,887 órdenes de arresto pendientes, algunas de las cuales correspondían a una misma persona. En ese entonces, el director de la institución, Ernesto Rodríguez García, exhortó a los prófugos a entregarse porque, de lo contrario serían buscados dónde estuvieran. De su lado, el presidente de la República, Luis Abinader, les advirtió que acudieran voluntariamente a las autoridades, porque, de lo contrario, les iba a ir peor.

De acuerdo con los datos ofrecidos, los robos y asaltos constituyen el principal motivo por el que eran requeridas las personas que decidieron entregarse, con 76 casos, equivalentes al 23.9 % del total.

Le siguen los homicidios, con 75 casos (23.6 %), y el tráfico de drogas, con 49 (15.4 %).

Otros 38 casos corresponden a agresión y violencia (11.9 %); 21 a vehículos robados (6.6 %); 14 a delitos sexuales (4.4 %) y 45 a otras infracciones (14.2 %), conforme indicó el vocero.

Durante la rueda de prensa también se presentaron las estadísticas mensuales de las entregas voluntarias. Según los datos proyectados, entre el 17 y el 31 de agosto se registraron 31 entregas; durante septiembre, 122; y entre el 1 y el 21 de octubre, otras 165.

Pesqueira destacó que este mecanismo permite que las personas requeridas por la justicia se presenten ante las autoridades para responder por los hechos que se les atribuyen y enfrentar los procesos judiciales correspondientes.

Procedimiento de entrega a autoridades

El portavoz de la Policía Nacional explicó que las personas que tienen una orden de arresto y deciden entregarse voluntariamente pueden acudir a cualquier destacamento policial del país.

Precisó que pueden hacerlo por cuenta propia o acompañadas de un familiar, abogado, comunicador o representante religioso. Asimismo, aclaró que no es obligatorio entregar un arma de fuego para presentarse ante las autoridades, aunque advirtió que, en los casos relacionados con homicidios, la falta del arma utilizada puede dificultar las investigaciones.

El vocero agregó que, una vez realizada la entrega voluntaria, la Policía Nacional trabaja en coordinación con el Ministerio Público para profundizar las investigaciones y dar seguimiento a los procesos judiciales correspondientes.