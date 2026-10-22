Legisladores, jueces y servidores públicos se gradúan en Derecho Administrativo y Gestión Municipal

De izquierda a derecha: Víctor D´Aza, presidente de la Liga Municipal; Eduviges Bautista Gomera, secretaria del bufete directivo de la Cámara de Diputados; el presidente Luis Abinader y Marcos Francisco Massó, director de la maestría. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

Legisladores, jueces y servidores públicos figuran entre los 50 profesionales que recibieron sus títulos de la octava promoción de la Maestría en Derecho Administrativo y Gestión Municipal, impartida por la Liga Municipal Dominicana (LMD), durante una ceremonia encabezada por el presidente Luis Abinader y dedicada a la memoria de su padre, José Rafael Abinader Wasaf.

La formación académica, desarrollada en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, de España, busca fortalecer las capacidades de los profesionales vinculados a la Administración pública, especialmente en materia de derecho administrativo, gestión municipal, transparencia y fortalecimiento institucional.

Durante el acto, celebrado en el Salón Pedro Reynoso de la LMD, los nuevos especialistas fueron exhortados a aplicar los conocimientos adquiridos en el ejercicio de sus funciones, con énfasis en la ética, la eficiencia administrativa, la protección de los derechos ciudadanos y el uso transparente de los recursos públicos.

La ceremonia estuvo encabezada por el mandatario, junto con el presidente de la LMD, Víctor D´Aza; el director de la maestría y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, Marcos Francisco Massó, y representantes de la familia Abinader.

Al pronunciar las palabras de apertura, D´Aza destacó que la formación de profesionales especializados constituye un aporte al fortalecimiento de las instituciones públicas y a la modernización de los gobiernos locales.

Sostuvo que el verdadero valor de la investidura no radica únicamente en el título académico obtenido, sino en la capacidad de los egresados para traducir sus conocimientos en decisiones que beneficien a la ciudadanía.

"Hoy reciben un título. Desde mañana, la sociedad esperará de ustedes decisiones que honren ese conocimiento, sirvan con integridad, gobiernen con sabiduría y nunca dejen de aprender. Esa será la mejor forma de honrar el legado del doctor José Rafael Abinader", expresó.

D´Aza exhortó a los nuevos especialistas a poner en práctica sus conocimientos en los territorios, donde las políticas públicas deben responder a las necesidades de las comunidades y contribuir a generar bienestar y oportunidades.

"Cada resolución que fundamenten, cada derecho que protejan, cada recurso que administren con transparencia y cada comunidad a la que sirvan serán el verdadero testimonio de su formación", manifestó.

Asimismo, destacó los esfuerzos de la LMD para fortalecer la transparencia institucional y mejorar su vinculación con la ciudadanía. Aseguró que la entidad ha respondido de manera oportuna y adecuada las solicitudes de acceso a la información pública recibidas.

Cooperación académica entre República Dominicana y España

El director de la maestría, Marcos Francisco Massó, resaltó que el programa representa una experiencia de cooperación académica e institucional entre República Dominicana y España, orientada a elevar la preparación de los profesionales que desempeñan funciones en la Administración pública.

"Durante dieciséis años de presencia en República Dominicana, hemos construido junto con la Liga Municipal Dominicana un proyecto académico convencido de que el conocimiento universitario debe estar al servicio de la sociedad y del fortalecimiento de la Administración Municipal", afirmó.

Agregó que esta maestría trasciende la formación académica, al contribuir al desarrollo de capacidades técnicas y jurídicas necesarias para mejorar el funcionamiento de las instituciones. La Liga Municipal Dominicana imparte este programa desde 2011 y, según los datos ofrecidos durante la ceremonia, ha contribuido a la formación de 500 especialistas en Derecho Administrativo y Gestión Municipal.

Homenaje a José Rafael Abinader Wasaf

La octava promoción fue dedicada a la memoria de José Rafael Abinader Wasaf, en reconocimiento a su trayectoria como educador, jurista, académico y servidor público, así como a sus aportes al desarrollo de la educación superior dominicana.

Durante la ceremonia se presentó un documental con testimonios de personalidades que compartieron aspectos de su trayectoria profesional y humana, entre ellas Milton Ray Guevara y Elías Serulle.

El presidente Luis Abinader y su hermano, José Abinader Corona, rector de la Universidad Dominicana O&M, recibieron una placa conmemorativa de la dedicatoria, aprobada por el Comité Ejecutivo de la LMD. Al agradecer el reconocimiento en nombre de su familia, José Abinader Corona destacó la importancia que su padre otorgaba a la educación y al ejercicio ético de la función pública.

"Mi padre fue un hombre multifacético, de múltiples manifestaciones en su vida, desempeñándose como educador, escritor, empresario y emprendedor permanente, pero, sobre todo, su gran pasión fue el servicio público y la educación", expresó.

Señaló que su padre estaba convencido de que la transformación de un país depende tanto de la formación educativa de sus ciudadanos como del manejo ético de las relaciones de poder y de los fondos públicos.

Asimismo, felicitó a los graduados y los exhortó a ejercer sus responsabilidades con sentido individual y colectivo, tomando en cuenta las exigencias de una sociedad en constante transformación.

Por su parte, Víctor D´Aza recordó que José Rafael Abinader hizo de la educación, el pensamiento y el servicio público una causa nacional. "José Rafael Abinader comprendió que la educación transforma personas y que las personas transforman instituciones", manifestó.

El homenaje también resaltó el legado del educador en la fundación de la Universidad Dominicana O&M, institución que, según se destacó durante la actividad, cumple 60 años de trayectoria.

En la ceremonia participaron el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Nelson Núñez; el presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), Leoncito José; la directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Mayra Morla, así como Julito Furcal, Milton Ray Guevara y Elías Serulle.

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