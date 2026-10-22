Ministerio de Defensa garantiza seguridad en la frontera y descarta su cierre por violencia en Haití

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, habla durante la reunión con los altos mandos militares el jueves 22 de octubre de 2026. ( CEDIDA POR EL MIDE )

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, encabezó una reunión este jueves con los altos mandos militares y responsables de los organismos de inteligencia para evaluar la evolución de la crisis de seguridad en Haití y sus posibles repercusiones en la República Dominicana, en medio de una nueva ofensiva de las fuerzas haitianas contra grupos armados en las proximidades de Puerto Príncipe.

Tras el encuentro, el Ministerio de Defensa (MIDE) descartó el cierre de la frontera y aseguró que las actividades comerciales, sociales y cotidianas se desarrollan con normalidad, aunque las autoridades mantienen una vigilancia reforzada y preventiva en puntos estratégicos de la línea limítrofe, conforme a una nota de prensa de la institución.

En la reunión participaron los comandantes generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana, así como responsables de inteligencia, operaciones, del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i).

El MIDE dijo que el encuentro tuvo como objetivo analizar los acontecimientos en territorio haitiano, evaluar posibles escenarios y coordinar las medidas preventivas necesarias para preservar la seguridad nacional, la integridad territorial y la estabilidad de las comunidades fronterizas.

El ministro Fernández Onofre afirmó que la situación en la frontera dominicana permanece bajo control y que, por el momento, no existen razones que justifiquen suspender el tránsito fronterizo ni las actividades comerciales.

Continúan evaluando posibles riesgos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/whatsapp-image-2026-10-22-at-65358-pm4-744d3bcf.jpeg El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, durante la reunión. (CEDIDA POR EL MIDE)

Ante este escenario, las autoridades dominicanas mantienen un seguimiento permanente de los acontecimientos en el país vecino, mediante el intercambio de información entre los organismos militares y de inteligencia.

El Ministerio de Defensa indicó que las Fuerzas Armadas continuarán evaluando los posibles riesgos y adoptarán las medidas que resulten necesarias de manera preventiva y proporcional, sin alterar innecesariamente la vida cotidiana de las comunidades fronterizas.

La atención se centra en los puntos estratégicos de la frontera, particularmente en las zonas próximas a los escenarios de enfrentamientos, donde las autoridades buscan mantener la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

Fernández Onofre reiteró la importancia de la coordinación entre los distintos componentes militares y las instituciones estatales para garantizar que las decisiones se sustenten en información actualizada y evaluaciones objetivas.

Ofensiva contra pandillas en Haití

La reunión se produce mientras las fuerzas de seguridad haitianas, con apoyo de efectivos internacionales, desarrollan operaciones contra la organización criminal 400 Mawozo en sectores de Croix-des-Bouquets, al noreste de Puerto Príncipe, en busca de cuatro soldados salvadoreños que desaparecieron el pasado domingo.

Los operativos comenzaron durante la madrugada del miércoles 21 de octubre y se concentraron en zonas como Butte Boyer y Cité Doudoune, donde, según reportes de medios haitianos, operan grupos armados.

De acuerdo con informaciones difundidas por medios locales, las intervenciones han estado acompañadas de intensos tiroteos, explosiones y sobrevuelos de helicópteros, en un despliegue que busca debilitar las posiciones de las pandillas.

El incidente con los salvadoreños ha puesto de relieve los riesgos que enfrentan las fuerzas que participan en las operaciones contra las organizaciones criminales.

La situación de seguridad haitiana continúa siendo crítica debido a la capacidad de las pandillas para controlar territorios, bloquear vías estratégicas y desafiar a las instituciones estatales.