"Siempre será difícil comprender tu ausencia": Persio Maldonado despide a su esposa Cosette

Cosette Bonnelly junto a su esposo, Persio Maldonado y su hijo, Persio Maldonado Bonnelly. ( FACEBOOK PERSIO MALDONADO BONNELLY )

El director de El Nuevo Diario, Persio Maldonado, dedicó dedicó unas palabras cargadas de amor, nostalgia y admiración a su esposa, Cosette Bonnelly, quien falleció ayer.

En el editorial del medio, titulado "Cosette Bonnelly", recorre más de cuatro décadas de vida compartida y evoca su pasión por la poesía, la cultura y las conversaciones profundas, así como su esencia como madre, abuela y compañera de vida.

Bonnelly, de profesión periodista, era directora ejecutiva de El Nuevo Diario y creadora de su portal digital.

A continuación se reproduce el editorial:

Cosette Bonnelly

Siempre será difícil comprender tu ausencia. Eso de irte para no volver. Imposible no recorrer los múltiples caminos que nos entrelazaron entre la política, la comunicación y la cultura. Ese amor inquebrantable por la poesía. Tu fluidez para el relato y tu capacidad novelesca.

Ese irrenunciable olor a café y cigarrillo. Ambiente perfecto para las buenas disquisiciones y largas conversaciones. Momentos justos para tus planteamientos tan particulares sobre la vida y la realidad cotidiana.

Esa capacidad para la solidaridad y para amar, a tu manera. Por la enorme capacidad para dudar y encontrarle la quinta pata al gato.

Así fuiste una madre entrañable, lo mismo que como abuela. Y como mi compañera por más de cuatro décadas.