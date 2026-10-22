¿Cuál es el procedimiento para entregarse a las autoridades si una persona es buscada?

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, en rueda de prensa. ( DIARIO LIBRE/ANA CUEVA )

Las personas que tienen una orden de arresto y deciden entregarse a las autoridades pueden acudir a cualquier destacamento de la Policía Nacional del país, ya sea por cuenta propia o acompañadas de un familiar, abogado, comunicador, representante religioso o de los derechos humanos.

Así lo explicó el miércoles el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, durante una rueda de prensa en la que informó que 318 personas buscadas por distintos delitos se han entregado desde el 17 de agosto hasta el 21 de octubre de 2026.

Procedimiento para entregarse

Pesqueira indicó que el procedimiento comienza cuando existe una orden de arresto emitida por un tribunal competente y la persona requerida se presenta ante una dependencia policial para ponerse a disposición de las autoridades.

"Lo primero es que exista una orden de arresto emitida por un tribunal competente y luego se presentan a cualquier dotación policial, ya sea a través de algún familiar, de un abogado, de algún comunicador, religioso o por mutuo propio. Y entonces se inicia el proceso", explicó.

El portavoz precisó que no es obligatorio entregar un arma de fuego para presentarse voluntariamente ante la Policía Nacional, aunque advirtió que, cuando se trata de una investigación por homicidio, la falta del arma utilizada puede dificultar las pesquisas.

"Si una persona ultima a alguien con un arma de fuego, luego no la entrega, se entrega él como persona y deja el arma, pues eso dificulta un poco la parte investigativa, porque se necesita el arma homicida", sostuvo.

Aunque aclaró que esta situación no representa una restricción para que una persona buscada decida entregarse.

Agregó que, luego de la entrega voluntaria, la Policía Nacional trabaja en coordinación con el Ministerio Público para profundizar las investigaciones y dar seguimiento a los procesos judiciales correspondientes.

Entregas del 17 de agosto al 21 de octubre

De acuerdo con las estadísticas presentadas por Pesqueira, los robos y asaltos constituyen el principal motivo por el que eran buscadas las personas que se entregaron voluntariamente, con 76 casos, equivalentes al 23.9 % del total.

Le siguen los homicidios, con 75 casos (23.6 %), y el tráfico de drogas, con 49 (15.4 %).

Otros 38 casos corresponden a agresión y violencia (11.9 %); 21 a vehículos robados (6.6 %); 14 a delitos sexuales (4.4 %) y 45 a otras infracciones (14.2 %).

Entregas por mes

Durante la rueda de prensa también se proyectaron estadísticas sobre las entregas voluntarias registradas desde agosto.

Según los datos presentados, entre el 17 y el 31 de agosto se reportaron 31 entregas; durante septiembre, 122; y entre el 1 y el 21 de octubre, otras 165.

Pesqueira destacó que las entregas permiten que las personas requeridas por la justicia se presenten ante las autoridades para responder por los hechos que se les atribuyen y enfrentar sus respectivos procesos judiciales.

El número de personas que han decidido presentarse ante las autoridades aumentó luego de que a finales de septiembre el presidente Luis Abinader y el director de la Policía, Ernesto Rodríguez García, advirtieran a delincuentes con órdenes de arresto que se entreguen.

A inicios de octubre, la Policía dijo que había 53,000 órdenes de arresto pendientes.