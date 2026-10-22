Programa Mundial de Alimentos destaca el modelo de alimentación escolar del país

De izquierda a derecha, Alex Robayo, representante del PMA en el país, junto a Adolfo Pérez, director del Inabie. ( CEDIDA POR EL INABIE )

El representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en República Dominicana, Alex Robayo, valoró el desarrollo del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que beneficia a más de 2.1 millones de personas durante los días de clases, informó este jueves el Inabie.

Robayo consideró que el modelo dominicano es uno de los más avanzados que ha conocido en su experiencia internacional, durante una visita a la sede del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), donde se reunió con su director ejecutivo, Adolfo Pérez.

"Puedo decir que el Programa de Alimentación Escolar de la República Dominicana es uno de los más avanzados que yo he presenciado", expresó el representante del organismo internacional.

Durante el encuentro, destacó la cobertura del programa, la variedad de sus intervenciones y su modelo de gestión. También resaltó que el Gobierno dominicano haya asumido su administración de forma autónoma, luego del acompañamiento ofrecido por el PMA en las etapas iniciales.

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"Es uno de los países donde el modelo de transición ha sido exitoso, porque realmente el Gobierno maneja autónomamente el proyecto", manifestó Robayo.

El representante del PMA puso a disposición del Inabie la experiencia técnica del organismo para identificar oportunidades de mejora y continuar fortaleciendo el programa.

Por su parte, Adolfo Pérez manifestó la disposición de la institución de mantener la colaboración con el organismo internacional. "Nosotros también queremos seguir avanzando", indicó.

En la reunión participaron funcionarios de ambas instituciones vinculados a las áreas de programas, nutrición, salud, planificación, gestión y cooperación internacional.