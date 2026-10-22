Se entrega otro joven por muerte a tiros de un sargento de la Policía en Santiago
Los dos imputados están bajo custodia policial por la muerte de José Ramón Henríquez Mejía
La Policía Nacional informó que la noche de este jueves se entregó un segundo hombre vinculado con la muerte a tiros de un sargento de esa institución, ocurrida en el distrito municipal de La Canela, provincia Santiago.
Steven Antonio Sandoval Bautista, alias "el Vico", de 21 años, acudió acompañado de sus familiares a la oficina de la Fiscalía de Homicidios de la citada localidad, informó la Policía.
- El otro implicado, un adolescente de 17 años, también permanece bajo custodia policial.
Ambos eran buscados por su presunta vinculación con la muerte del sargento José Ramón Henríquez Mejía.
Se entrega adolescente de 17 años vinculado a muerte a tiros de sargento policial en Santiago
Choque de dos motores
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el suboficial, adscrito a la Subdirección de Investigación (Dicrim) Cibao Central, realizaba labores de inteligencia cuando colisionó con la motocicleta en la que se desplazaban los dos jóvenes. El incidente habría provocado una discusión que derivó en un intercambio de disparos, durante el cual el sargento sufrió una herida en el hombro izquierdo que le ocasionó la muerte.
Acciones de la autoridad
Según una nota de prensa de la institución del orden, el adolescente se presentó a las 3:21 de la tarde ante el Departamento de Violencias Físicas del Distrito Judicial de Santiago e hizo entrega de una pistola marca Glock 19, con un cargador y cuatro cápsulas calibre 9 milímetros.
El menor permanece ingresado en el Hospital Regional Infantil Dr. Arturo Grullón, bajo custodia policial, debido a una herida en el rostro.
La Policía informó que ambos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.