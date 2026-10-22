Pedro Silverio Álvarez presenta libro que reúne siete años de análisis publicados en Diario Libre

De izquierda a derecha: el director fundador de Diario Libre, Aníbal de Castro; el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Secilio Espinal; el presidente de la República, Luis Abinader; el economista Pedro Silverio Álvarez, y el viceministro de Economía, Alexis Cruz Rodríguez. ( DIARIO LIBRE/ANA CUEVA )

Con la presencia del presidente Luis Abinader, el Archivo General de la Nación (AGN) puso en circulación la noche de este jueves el libro "Ensayos de Economía Pública Dominicana: La interacción entre economía, política e institución", del economista Pedro Silverio Álvarez.

La obra reúne una selección de artículos y ensayos escritos por Silverio Álvarez y publicados en el periódico Diario Libre entre 2013 y 2020, en los que analiza acontecimientos y procesos que marcaron la agenda económica, política e institucional de la República Dominicana durante ese período.

El acto se celebró en el salón de eventos del edificio Agripino Núñez Collado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), con la presencia de su rector, Secilio Espinal; el viceministro de Economía, Alexis Cruz Rodríguez; el director fundador de Diario Libre, Aníbal de Castro; funcionarios, economistas, estudiantes y familiares del autor.

Durante su intervención, Silverio Álvarez explicó que la publicación es el resultado de siete años de reflexiones sobre la realidad económica dominicana, a través de una columna semanal que comenzó a escribir en Diario Libre en 2013, por iniciativa del entonces director del periódico, Adriano Miguel Tejada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/whatsapp-image-2026-10-22-at-104611-pm-1-684de1a6.jpeg El economista Pedro Silverio Álvarez en la presentación de su libro "Ensayos de Economía Pública Dominicana: La interacción entre economía, política e institución". (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA)

El economista sostuvo que la obra busca explicar cómo las decisiones políticas y la calidad de las instituciones influyen en el desarrollo económico de una nación.

"La estabilidad macroeconómica es necesaria, pero no es suficiente para alcanzar el desarrollo", expresó el autor, al señalar que el crecimiento económico debe estar acompañado de instituciones sólidas y reglas que garanticen igualdad de oportunidades.

Consideró que el desarrollo económico no depende únicamente de cuánto se produce, cuánto se invierte y cuánto se queda de lo que se hace.

Por el contrario, entiende que el crecimiento económico y desarrollo de un país depende también de reglas laborales, intelectuales, de los incentivos que esas reglas generan. Así como de la relación de la economía, la política y las instituciones.

"Depende también de reglas laborales, intelectuales, de los incentivos que esas reglas generan, de la calidad de nuestra institución, de nuestra capacidad colectiva para La economía importa, la política importa, las instituciones importan, pero sobre todo importa la interacción entre las tres", expresó.

Asimismo, advirtió sobre las consecuencias económicas de la corrupción, al considerar que distorsiona la asignación de recursos, desincentiva la inversión y debilita la confianza institucional.

Contenido de la obra

El viceministro de Economía, Alexis Cruz Rodríguez, explicó que el libro está organizado en cinco partes que abordan el desarrollo económico, las finanzas públicas, el contexto internacional, la corrupción y el debate de las ideas.

Destacó que la publicación constituye una contribución al análisis de los problemas económicos, políticos e institucionales del país, al acercar conocimientos especializados a los lectores mediante artículos periodísticos.

De su lado, el director fundador de Diario Libre, Aníbal de Castro, resaltó la capacidad de Silverio Álvarez para explicar problemas económicos complejos de manera comprensible.

"Esa capacidad para hacer fácilmente entendible problemas que son complejos no es muy fácil, es una cualidad que yo debo resaltar en Pedro Silverio", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/libro-pedro-silverio-1-presidencia-a754eaf7.jpeg El director fundador de Diario Libre, Aníbal de Castro. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA)

También manifestó su satisfacción por el aporte del economista al periódico durante siete años y expresó su deseo de que retome sus publicaciones sobre la realidad económica dominicana.

"Quiero felicitarlo sinceramente, manifestar mi orgullo porque Diario Libre ha sido el recipiente de sus conocimientos económicos, de su manera personal, pero también particular e interesante de abordar los problemas económicos del país", manifestó de Castro.

Trayectoria del autor

Pedro Silverio Álvarez nació el 31 de julio de 1955 en Altamira, Villa González, provincia Santiago. Es egresado de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde también realizó una maestría en Economía Aplicada.

Cuenta con estudios de posgrado en Administración y Política Fiscal en la Fundación Getulio Vargas, de Brasil, así como una maestría en Economía Política Internacional y Desarrollo y un doctorado en Economía por la Universidad de Fordham, en Nueva York.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/whatsapp-image-2026-10-22-at-104611-pm-1fb8d461.jpeg El presidente de la República, Luis Abinader recibe de mano del economista Pedro Silverio Álvarez, su libro "Ensayos de Economía Pública Dominicana: La interacción entre economía, política e institución". (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/whatsapp-image-2026-10-22-at-104610-pm-d0bcffc7.jpeg De izquierda a derecha: el director fundador de Diario Libre, Aníbal de Castro; el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Secilio Espinal; el presidente de la República, Luis Abinader; el economista Pedro Silverio Álvarez, y el viceministro de Economía, Alexis Cruz Rodríguez. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. ) ‹ >

En su trayectoria profesional ha ocupado diversas posiciones en la administración pública, entre ellas gerente general del Banco Central, director del Departamento de Normas y Políticas Fiscales y asesor económico de la Secretaría de Finanzas.

También ha ejercido la docencia universitaria, desarrollado consultorías nacionales e internacionales y ocupado cargos académicos en la PUCMM.

Actualmente se desempeña como asesor económico del Poder Ejecutivo.