Arrestan en Santo Domingo a estadounidense dentro de la lista de más buscados en Florida

Foto de se busca del fugitivo Sherman Kemp arrestado en Santo Domingo. ( @USMARSHALSHQ X )

Las autoridades dominicanas capturaron en el Distrito Nacional al estadounidense Sherman Kemp, alias "Goose", de 47 años, considerado uno de los fugitivos más buscados de Florida y quien permanecía prófugo de la justicia estadounidense desde el 11 de septiembre de 2026.

El arresto fue realizado durante un operativo conjunto de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S Marshals.), tras labores de inteligencia y seguimiento que permitieron localizarlo en la calle Leonardo Da Vinci, en el Distrito Nacional.

Según informó la DNCD, Kemp escapó durante un traslado penitenciario bajo un régimen de permiso temporal. Antes de su fuga, cumplía una condena acumulada de casi 30 años de prisión por delitos federales vinculados principalmente al narcotráfico y la posesión ilegal de armas de fuego.

Cargos por narcotráfico y armas

Kemp fue procesado en el Distrito de Maryland y el Distrito Este de Pensilvania por diversas infracciones federales.

Entre los cargos que se le atribuyen figuran conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, posesión de armas de fuego vinculadas al narcotráfico, intención de distribuir más de 500 gramos de cocaína y conspiración para distribuir heroína.

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El estadounidense también adquirió notoriedad en 2004 por aparecer en el video Stop Snitching («No delates»), difundido en Baltimore y relacionado con mensajes de intimidación dirigidos a disuadir a testigos de colaborar con las autoridades judiciales.

Deportado a Estados Unidos

Tras su captura, Kemp fue trasladado al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), desde donde fue deportado a Estados Unidos con destino a Miami. Allí quedó bajo custodia de los alguaciles estadounidenses.

La DNCD destacó que la operación fue posible gracias al intercambio de información y la cooperación entre las autoridades dominicanas y estadounidenses para localizar y capturar personas prófugas de la justicia.