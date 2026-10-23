Residentes de Pedro Brand se manifiestan por tercer día en reclamo de pagos justos por sus viviendas

Residentes del kilómetro 28 de la autopista Duarte, en el municipio de Pedro Brand, se manifiestan con pancartas en mano. ( DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA )

Residentes del kilómetro 28 de la autopista Duarte, en el municipio de Pedro Brand, se manifestaron este viernes por tercer día consecutivo para exigir una compensación justa y equitativa por sus propiedades ante los desalojos previstos para la construcción de elevados en esa vía.

De acuerdo con Yonael Núñez, uno de los manifestantes, las autoridades tienen previsto desalojar a más de 300 familias a lo largo del tramo comprendido entre los kilómetros 18 y 30 de la autopista Duarte, desde los límites con el municipio de Los Alcarrizos hasta Pedro Brand.

Núñez explicó que, aunque los residentes no se oponen al desarrollo del municipio, consideran que los montos ofrecidos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) representan menos de la mitad del valor de sus propiedades.

En ese sentido, solicitó a las autoridades revisar las compensaciones económicas para que las familias afectadas puedan adquirir otras viviendas.

"No están dando ni el 50 % de lo que valen los terrenos. Ellos ahora no quieren pagar el terreno. Ellos nada más dicen que van a pagar la vivienda, porque aquí ninguno tenemos título", precisó Núñez, quien aseguró que los residentes compraron sus terrenos, aunque no cuentan con títulos de propiedad.

"Estamos exigiendo que sea el pago justo. ¿Me entiende? No nos ponemos al desarrollo del municipio", aclaró.

Sostuvo que las compensaciones propuestas por Obras Públicas no les permitirían adquirir otros terrenos en la zona, donde, según indicó, el metro cuadrado cuesta actualmente 6,500 pesos.

Tres días de manifestaciones

Los residentes iniciaron las manifestaciones el pasado miércoles con una vigilia y aseguran que continuarán reclamando hasta recibir una respuesta de las autoridades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/24/residentes-pedro-brand-c89f46aa.png Residentes en Pedro Brand se manifiestan para que Obras Públicas valúe mejor sus propiedades. (CAPTURA DE VIDEO SUMINISTRADO)