Policía apresa a mujer acusada de raptar y asaltar a un alemán en Puerto Plata

Uno de los vehículos del ciudadano alemán recuperado por la Policía. ( CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL. )

La Policía Nacional informó este viernes que apresó a una mujer acusada de participar en el rapto y asalto de un ciudadano alemán, quien fue amarrado y despojado de dinero y otras pertenencias en su residencia, en la provincia de Puerto Plata.

La detenida fue identificada como Alejandra Rojas Saldaña, alias "Yolaska", mientras que las autoridades mantienen la búsqueda de Yeifri Riquerbin Batista Martínez, conocido como "Jefri", señalado como el segundo implicado en el hecho.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, las investigaciones preliminares establecen que la mujer mantenía una relación sentimental con el extranjero desde hacía aproximadamente seis meses, lo que habría facilitado el acceso a su residencia junto con su presunto cómplice.

Una vez dentro de la vivienda, ambos habrían amarrado a la víctima y sustraído dinero en efectivo, tarjetas bancarias y un teléfono celular, conforme señaló la institución.

La policía indicó que luego intentaron acceder a sus cuentas bancarias para obtener una suma aproximada de 40,000 euros, pero, al no lograr su objetivo, los presuntos responsables decidieron trasladar al extranjero a otro lugar contra su voluntad, según las declaraciones preliminares ofrecidas por la detenida a los investigadores.

Escapa de sus captores

Según el informe policial, cuando los implicados se detuvieron en una estación de combustible ubicada en la carretera Puerto Plata-Sosúa, el ciudadano alemán aprovechó un descuido de la mujer para lanzarse del vehículo y ponerse a salvo.

La institución indicó que el hombre señalado como prófugo se desplazaba en otro vehículo, propiedad de la víctima, en el que escapó del lugar.

Tras las investigaciones, los agentes lograron recuperar dos yipetas, incluida una Honda CR-V blanca, propiedad del extranjero, y apresaron a Rojas Saldaña en el sector Los Bordas, de Puerto Plata.

Durante la detención, las autoridades ocuparon 100 euros, 10 dólares estadounidenses y 5,300 pesos dominicanos, dinero presuntamente vinculado al asalto.

Búsqueda activa de cómplices

La Policía Nacional informó que mantiene activa la búsqueda de Batista Martínez y de cualquier otra persona que pudiera estar relacionada con el hecho.

El caso continúa bajo investigación en coordinación con el Ministerio Público.