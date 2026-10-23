Ejército despliega militares en Jimaní para reforzar la seguridad fronteriza ante tensiones en Haití

Vehículos del Ejército a su paso por Cabral, en ruta hacia Jimaní. ( CAPTURA DE PANTALLA A VÍDEO CEDIDO A DIARIO LIBRE )

Militares del Ejército de República Dominicana (ERD) llegaron la noche de este viernes al municipio de Jimaní, provincia Independencia, para reforzar la seguridad fronteriza ante la creciente tensión en Haití, donde cuatro militares salvadoreños permanecen secuestrados por pandillas armadas.

En un audiovisual enviado a Diario Libre se observan al menos siete vehículos del Ejército desplazándose por las calles del municipio Cabral, acompañados de efectivos militares, mientras se desplazaban hacia Jimaní.

Entre los vehículos había camiones, camionetas, y especiales tipo URO.

Los soldados ingresaron a la fortaleza militar ubicada en esa demarcación, según una transmisión del medio Telemicro.

El paso fronterizo de Jimaní es uno de los puntos de conexión más cercanos a Puerto Príncipe, capital haitiana, en donde se encuentra desplegado un contingente enviado por El Salvador para apoyar las labores de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en el rescate de los cuatro militares secuestrados.

| #EnVideoDL | El Ejército dominicano reforzó este viernes la frontera con Jimaní con el envío de un contigente, en medio de la situación que se vive en Haití por el secuestro de cuatro salvadoreños de las fuerzas internacionales de seguridad. Un video cedido a Diario Libre muestra al menos siete vehículos, algunos de las fuerzas especiales del Ejército, a su paso por Cabral, cuando se dirigían al municipio fronterizo de Jimaní. El paso fronterizo de Jimaní es el punto más cercano a Puerto Príncipe, capital haitiana, donde se desarrollan operaciones para rescatar a los cuatro salvadoreños, secuestrados por bandas haitianas. Amplia esta noticia en nuestra BIO ➡️ Video: Cedido a Diario Libre #DiarioLibre #Noticias #RD #frontera #Haití — Diario Libre (@DiarioLibre) October 24, 2026

Respuesta oficial

Haití atraviesa una crisis de seguridad marcada por la presencia y el control de bandas armadas en amplias zonas de Puerto Príncipe.

Ante este escenario, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó ayer que República Dominicana está preparada para responder al agravamiento de la situación en el vecino país. El funcionario aseguró que más de 10,000 militares permanecen desplegados a lo largo de la frontera.

Paliza también sostuvo que el Gobierno adoptará las medidas adicionales que sean necesarias durante los próximos días, semanas o meses para proteger la seguridad nacional.

"Cualquier elemento que pueda necesitarse adicionalmente en el transcurso de los próximos días, semanas y meses, el Gobierno dominicano lo hará para proteger nuestra integridad", expresó el ministro a la prensa en un encuentro ayer jueves.

En una reunión ayer, el Ministerio de Defensa (MIDE) decidió mantener abierta la frontera con Haití aunque las autoridades mantienen una vigilancia reforzada y preventiva en puntos estratégicos de la línea limítrofe, conforme a una nota de prensa de la institución.

El MIDE dijo que el encuentro tuvo como objetivo analizar los acontecimientos en territorio haitiano, evaluar posibles escenarios y coordinar las medidas preventivas necesarias para preservar la seguridad nacional, la integridad territorial y la estabilidad de las comunidades fronterizas.