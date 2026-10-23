Alcaldía del DN pide no sacar basura a las calles para evitar inundaciones

Las fuertes lluvias pronosticadas pueden causar inundaciones si se deja basura en las calles ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Se esperan lluvias en el Gran Santo Domingo. Evite sacar las bolsas de basura a la calle o dejarlas sobre las aceras. Este es el principal llamado de la Alcaldía del Distrito Nacional a los residentes de la capital para reducir las obstrucciones del drenaje pluvial que pueden agravar las inundaciones urbanas.

La exhortación se produce mientras el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene al Distrito Nacional en alerta amarilla por la incidencia de una vaguada que podría provocar aguaceros intensos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante este viernes 23 de octubre.

A través de un audiovisual, el cabildo explicó que los desechos colocados en calles y aceras pueden ser arrastrados por las lluvias hasta los imbornales y filtrantes, bloqueando la circulación del agua.

La institución recordó que prevenir estas obstrucciones requiere tanto el mantenimiento de la infraestructura como la colaboración de los ciudadanos.

Recomendaciones para los residentes

La Alcaldía pidió respetar los horarios de recogida de basura correspondientes a cada sector, mantener limpios los frentes de viviendas y establecimientos comerciales y evitar abandonar desperdicios en las vías públicas.

La recomendación principal es no colocar las fundas de basura en las aceras cuando se anuncien precipitaciones fuertes, aunque habitualmente se utilicen esos espacios para esperar los camiones recolectores.

También exhortó a evitar que los desechos acumulados en patios, contenes y otras áreas puedan terminar en el sistema de drenaje.

Estas medidas buscan reducir uno de los factores que dificultan la evacuación del agua durante los aguaceros.

La acumulación de residuos no es la única causa de las inundaciones urbanas, que también dependen de la capacidad del drenaje, las condiciones de las vías y la intensidad de las precipitaciones.

Situación actual en el Distrito Nacional

El llamado coincide con el pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que mantiene condiciones favorables para la ocurrencia de aguaceros fuertes en el Gran Santo Domingo.

Según informó la Alcaldía, las previsiones meteorológicas contemplan acumulados que podrían superar los 100 milímetros de lluvia durante los próximos días.

El COE incluyó este viernes al Distrito Nacional entre las demarcaciones bajo alerta amarilla, debido al riesgo de inundaciones urbanas y otras incidencias asociadas a las precipitaciones.

Acciones de la Alcaldía

El ayuntamiento informó que mantiene brigadas de las direcciones de Obras Comunitarias y Aseo Urbano trabajando en las tres circunscripciones del Distrito Nacional.

Las labores incluyen limpieza de imbornales, filtrantes y contenes, así como la utilización de camiones succionadores para retirar materiales acumulados en el sistema de drenaje.

Los operativos se ejecutan por instrucciones de la alcaldesa Carolina Mejía y forman parte del mantenimiento preventivo que desarrolla la institución durante el año.

El cabildo ha intervenido anteriormente puntos identificados como vulnerables en avenidas como John F. Kennedy, 27 de Febrero, V Centenario y George Washington.

Los residentes que identifiquen imbornales obstruidos o acumulaciones de residuos que requieran intervención municipal también pueden presentar reportes a través de los canales de atención ciudadana del ayuntamiento.

La Alcaldía reiteró que mantener despejados los desagües depende tanto de los trabajos municipales como del manejo responsable de los residuos antes y durante las lluvias.