Acusado de matar a chofer en Santiago dice que huyó para proteger su vida

Momentos del traslado de Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias Macho, al Palacio de Justicia de Santiago, tras ser repatriado desde Jamaica. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias Macho, señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor de un camión recolector de basura en Santiago, dijo que salió de la República Dominicana por temor a que atentaran contra su vida.

Durante una entrevista grabada por su abogado, Russell Aracena, y difundida en las redes sociales del jurista, el imputado negó su participación en el crimen y aseguró que no conocía a la víctima, Deivy Carlos Abreu Quezada.

En el audiovisual, que habría sido grabado durante una visita del abogado al detenido en la cárcel del Palacio de Justicia de Santiago, Metz Cruz sostuvo que decidió abandonar el país porque temía por su seguridad.

Declaraciones del acusado

El imputado indicó que agentes policiales ingresaron de manera violenta a la vivienda de su familia sin una orden de arresto, amenazaron a su padre y detuvieron a su hermano. Según su versión, posteriormente le habrían fabricado un expediente a este último.

"Yo no me iba a quedar aquí en mi país", expresó al explicar las razones de su salida.

Asimismo, cuestionó las fotografías difundidas en relación con el caso. Aseguró que la persona que aparece en ellas no es él y alegó que las imágenes fueron alteradas para incriminarlo.

Metz Cruz afirmó, además, que personas con las que trabajaba en actividades de préstamos de dinero estarían detrás de las acusaciones en su contra. Sostuvo que una de ellas fue presentada como testigo en el proceso.

El imputado fue repatriado desde Jamaica el pasado martes, país al que había huido tras ser señalado como presunto responsable del hecho. Según las autoridades, su salida tenía el propósito de evadir la justicia.

Audiencia de coerción

La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra Metz Cruz fue fijada para este viernes, tras su llegada a la República Dominicana.

El Ministerio Público solicita que se le impongan 12 meses de prisión preventiva por su presunta vinculación con la muerte de Abreu Quezada.

De acuerdo con las informaciones del caso, el conductor fue perseguido y atacado a golpes y con un arma blanca por un grupo de motoristas. La agresión terminó en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago.

Por este hecho, otras siete personas guardan prisión preventiva.