Noticias que fueron tendencia

La violencia, las interrogantes sobre el funcionamiento de la justicia y el distanciamiento de los ciudadanos de los partidos políticos marcaron parte de la agenda informativa de esta semana. El asesinato de un taxista presuntamente vinculado a cuatro menores de edad, las dudas sobre el cumplimiento de la condena de un exdiplomático por violación sexual y los resultados de una encuesta sobre las preferencias electorales concentraron la atención pública y abrieron nuevos debates sobre seguridad, impunidad y representación política.

Fuera del país, la muerte violenta de un dominicano en Connecticut, pocos días después de asistir al funeral de su hijo, añadió un episodio doloroso a las noticias de la diáspora. En el ámbito nacional, una subasta de vehículos y otros bienes incautados despertó interés por sus bajos precios de salida. Estos acontecimientos forman parte de las informaciones más relevantes publicadas por Diario Libre durante los últimos siete días.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/corte-penal-de-san-cristobal-revisa-apelacion-de-donni-santana-a46ab43c.jpg Donni Santana recurre modificación de su permiso laboral que lo obliga ir a prisión los fines de semana. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

Prisiones guarda silencio sobre las salidas de un exembajador condenado por violación

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) se negó a aclarar si el exembajador Donni Mayobanex Santana Cuevas, condenado a 20 años de cárcel por abusar sexualmente de su hijastra cuando era menor de edad, cumple las condiciones judiciales que le permiten trabajar fuera del recinto penitenciario.

La controversia surgió después de que Diario Libre recibiera informaciones según las cuales el antiguo diplomático supuestamente no estaría regresando al Centro de Privación de Libertad del kilómetro 15 de Azua, pese a las disposiciones establecidas por la Segunda Sala de la Corte Penal de San Cristóbal.

El tribunal había modificado el permiso laboral del sentenciado, estableciendo que debía ingresar a prisión los viernes a las 7:00 de la mañana y permanecer recluido hasta los lunes. Durante los demás días de la semana podía desempeñar actividades en una empresa, bajo las condiciones autorizadas.

Ante las dudas sobre el cumplimiento de esa medida, el periódico solicitó información oficial el 8 de octubre. Sin embargo, la institución encabezada por Roberto Santana Sánchez rechazó ofrecer las precisiones requeridas, alegando que el medio no había demostrado una causa legítima para formular la petición.

La negativa dejó sin respuesta pública una cuestión fundamental: si las autoridades están supervisando adecuadamente el régimen concedido a una persona condenada por un delito sexual grave. El caso también plantea interrogantes sobre la transparencia del sistema penitenciario y el acceso ciudadano a información de interés público.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/nelson-manuel-batista-victima-de-homicidio-en-bridgeport-connecticut-83b5ee9d.jpg Nelson Manuel Batista, el dominicano que perdió la vida tras recibir un disparo. (TOMADA DE LAS REDES SOCIALES)

La tragedia golpea dos veces a una familia dominicana en Estados Unidos

Nelson Manuel Batista, un dominicano de 48 años residente en Connecticut, murió de un disparo en Bridgeport pocos días después de regresar de California, donde había asistido al funeral de su único hijo varón, un militar de 25 años. Su asesinato provocó una nueva tragedia para una familia que todavía enfrentaba el duelo por aquella pérdida.

El hombre fue encontrado herido junto a su vehículo en Cottage Street, próximo a Park Avenue, alrededor de las 9:00 de la mañana del 12 de octubre. Los servicios de emergencia lo trasladaron al Hospital St. Vincent, donde posteriormente falleció.

De acuerdo con declaraciones de sus familiares al medio estadounidense News 12, Batista tenía una discapacidad y se dirigía a buscar medicamentos para controlar su presión arterial. Sus allegados sostienen que el incidente ocurrió después de una discusión aparentemente menor con otro individuo.

La Policía de Bridgeport arrestó el 19 de octubre a Jorge Luis Ortiz, de 57 años, señalado como sospechoso del homicidio. El detenido enfrentaba cargos de asesinato y posesión ilegal de un arma de fuego, mientras las autoridades establecieron una fianza de 2.5 millones de dólares.

Wisleidis Cruz, hermana del fallecido, pidió que se esclarezcan todas las circunstancias del crimen y se haga justicia. Los investigadores también examinan las versiones relacionadas con un video difundido en redes sociales que presuntamente muestra un forcejeo por una pistola. Según los registros policiales citados, esta fue la octava muerte homicida del año en Bridgeport.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/bienes-incautados-en-subasta-avion-falcon-y-lamborghini-gallardo-b7383022.png El Gobierno subastará el avión de Air Cocaine, un Lamborghini y un yate de 39.5 millones de pesos. (IMAGEN DIFUNDIDA POR EL INCABIDE)

Bienes incautados saldrán a remate con ofertas desde RD$3,000

La segunda subasta pública de 2026 del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) incluirá automóviles, relojes y otros artículos con precios iniciales considerablemente inferiores a los de numerosos productos nuevos disponibles en el mercado.

El evento, previsto para el 25 de noviembre, contempla 62 lotes, de los cuales 15 tienen valores de partida por debajo de 100,000 pesos. Entre las opciones más económicas figuran dos relojes por 3,000 pesos, un conjunto de cinco Apple Watch por 4,000 pesos y un Giorgio Milano desde 5,000 pesos.

En cuanto a vehículos, el catálogo presenta una Ford Explorer Sport Trac de 1999 con un precio inicial de 55,000 pesos, un Hyundai Sonata de 2010 por 57,000 pesos y un Toyota Corolla de 1996 por 72,000 pesos. También aparecen unidades destinadas exclusivamente a piezas y repuestos, cuyos montos corresponden a conjuntos de automóviles.

Las inscripciones comenzaron el 19 de octubre y estarán disponibles hasta el 13 de noviembre. Los interesados deberán pagar 5,000 pesos no reembolsables, presentar su documentación personal, una certificación de no antecedentes penales y cumplir las demás exigencias establecidas por la entidad administradora.

Aunque las cifras pueden resultar atractivas, el organismo advierte que se trata de valores de apertura y no de adjudicación definitiva. Los compradores deberán considerar las condiciones mecánicas, la autenticidad de los objetos, los posibles gastos de reparación y el incremento de las ofertas durante la puja.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/trio-b2dc6942.jpg Los aspirantes presidenciales David Collado, Gonzalo Castillo y Leonel Fernández. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

Encuesta revela distanciamiento ciudadano de los partidos políticos

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) conserva la primera posición en las preferencias electorales dominicanas, pero casi seis de cada diez ciudadanos aseguran que no simpatizan con ninguna organización. Así lo establece una encuesta nacional de ACD Media realizada entre el 9 y el 11 de octubre.

Ante un escenario hipotético de elecciones presidenciales, independientemente de los candidatos, el oficialismo obtendría el 29.7 % de los votos, seguido de la Fuerza del Pueblo, con 21.7 %, y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con 17.2 %. Otras agrupaciones alcanzarían el 6.4 %, mientras el 13.7 % no acudiría a las urnas.

La identificación partidaria presenta un panorama diferente. El 59.9 % de los consultados declara no tener afinidad con alguna formación, frente al 19.8 % que respalda al PRM, el 9.5 % al PLD y el 8.6 % a la Fuerza del Pueblo. Los datos muestran una diferencia considerable entre simpatía política e intención de sufragio.

Sobre las posibilidades de alcanzar el poder en 2028, el 49.5 % considera que la Fuerza del Pueblo tiene muchas o algunas oportunidades, por encima del 45.4 % que atribuye esas perspectivas al partido gobernante y del 41.7 % correspondiente al PLD. Estas percepciones no constituyen pronósticos sobre los resultados de los próximos comicios.

El estudio también revela que el 68.9 % expresa poca o ninguna confianza en las agrupaciones políticas. La investigación abarcó 1,200 entrevistados y declara un nivel de confianza del 95 %, aunque su ficha técnica no especifica el margen de error ni el método de entrevista.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/18/taxista-asesinado-en-sde-alertaba-a-su-familia-sobre-la-delincuencia-25e3295b.jpeg Familiares despiden al taxista Félix Valentín Casalinovo Trinidad.

Un viaje solicitado por aplicación termina con un conductor asesinado

La Policía Nacional identificó a cuatro adolescentes como presuntos implicados en el asesinato del taxista Félix Valentín Casalinovo Trinidad, de 48 años, quien murió a tiros durante un aparente asalto registrado el 16 de octubre en las inmediaciones de la autopista Las Américas, en Santo Domingo Este.

Uno de los señalados, de 17 años, fue detenido mediante una orden judicial, mientras los otros tres permanecían prófugos al momento de difundirse el informe policial. El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, ofreció los detalles sobre los avances de las investigaciones.

La víctima trabajaba como conductor de la plataforma InDrive. Según las pesquisas preliminares, los supuestos agresores solicitaron un servicio y abordaron el automóvil haciéndose pasar por pasajeros en la calle 9, esquina avenida 25 de Febrero, en el municipio oriental.

Posteriormente, el trabajador fue atacado con disparos para despojarlo de sus pertenencias. Los investigadores recuperaron un Hyundai Sonata LF gris, utilizado por Casalinovo Trinidad, y recolectaron evidencias en el lugar donde ocurrió el hecho violento.

La División de Investigación de Crímenes y Delitos contra las Personas, con apoyo del Departamento de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Dicat), asumió las diligencias para esclarecer el homicidio y localizar a los restantes sospechosos. El caso volvió a poner en primer plano los riesgos que enfrentan quienes ofrecen servicios de transporte mediante aplicaciones digitales.