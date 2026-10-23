Intrant retiene vehículos en Ciudad Juan Bosch; cinco eran conducidos por haitianos sin licencia

Los vehículos retenidos en el operativo de Intrant, que operaban sin permisos. ( CEDIDA POR INTRANT. )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) retuvo seis vehículos durante operativos realizados en Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este, cinco de ellos conducidos por ciudadanos haitianos que no portaban licencia de conducir.

Las fiscalizaciones se realizaron en coordinación con agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), debido a irregularidades relacionadas con la documentación requerida para circular y ofrecer servicios de transporte.

De acuerdo con el Intrant, el sexto vehículo era conducido por un dominicano cuya licencia de conducir tenía más de un año vencida.

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Los infractores se exponen a multas de entre uno y cinco salarios mínimos, equivalentes a montos de RD$10,000 a RD$50,000, según la infracción cometida, informó la institución.

Sanciones y requisitos

Los vehículos permanecen retenidos en la sede central del Intrant y serán entregados a sus propietarios una vez que se paguen las multas correspondientes y se acredite la titularidad mediante la matrícula o el acto de venta, detalla un comunicado de la entidad.

En el caso de los vehículos conducidos por ciudadanos haitianos sin licencia, sus propietarios deberán presentarse acompañados de un conductor dominicano con licencia vigente, quien estará autorizado para recibirlos.

Los operativos fueron encabezados por la Dirección de Supervisión y Control de Sanciones del Intrant, dirigida por Cristian Muñoz.

La institución recordó que portar una licencia de conducir vigente es un requisito para circular y exhortó a los conductores a cumplir con la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, cuyas disposiciones se aplican a todos los conductores, independientemente de su nacionalidad.

El Intrant indicó que continuará realizando operativos en distintos puntos del país para reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito y contribuir a la seguridad vial.