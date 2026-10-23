Muerte de mellizos en Mendoza eleva a 37 los fallecidos en "intercambios" en octubre

Familiares y allegados acuden al velatorios de dos adolescentes de 16 años, conocidos como los mellos, muertos a manos de la Policía en Mendoza, Santo Domingo Este. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La muerte de dos adolescentes de 16 años a manos de la Policía en el sector Mendoza, Santo Domingo Este vuelve a sumar víctimas al registro de fallecidos en presuntos intercambios de disparos, que alcanza al menos 37 personas en octubre, a ocho días de finalizar el mes.

Los mellizos Randy Omar y Omar Randy Borges Jiménez murieron el pasado miércoles 21 de octubre durante una intervención policial en su vivienda ubicada en la calle Duarte, del referido sector.

La Policía Nacional informó que a los adolescentes les ocuparon dos armas de fuego y que contra ellos pesaban varias órdenes de arrestos. Sin embargo, sus parientes aseguran que los menores de edad estaban acostados cuando los agentes llegaron a la residencia, alrededor de las siete de la mañana y los asesinaron sin mediar palabras.

Gleny Jiménez, abuela paterna de los adolescentes, sostuvo que vecinos observaron cuando los agentes bajaron un maletín de un vehículo policial, del que supuestamente sacaron las armas que luego presentaron como ocupadas durante el operativo.

"Bajaron un maletín y les pusieron las pistolas" Gleny Jiménez Abuela paterna “

Derechos humanos pide investigar

Diógenes Ozuna, representante del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en Santo Domingo Este, se sumó a los cuestionamientos y pidió al Ministerio Público investigar las circunstancias en las que murieron los adolescentes.

Ozuna rechazó la versión policial de que los jóvenes se enfrentaron a los agentes y aseguró que dispone de un video de la intervención en el cual califica el hecho como una presunta ejecución extrajudicial.

El representante de derechos humanos dijo que conversa con abogados para evaluar cómo asistir a los familiares y reclamó que se establezcan las responsabilidades correspondientes.

Lo habían entregado

Los parientes aseguraron que, aproximadamente dos meses antes, habían entregado a los adolescentes a las autoridades porque supuestamente eran buscados, pero que fueron dejados en libertad porque, según su versión, no tenían delitos pendientes.

"Entonces, ¿cómo vienen a matarlos así?", cuestionó una mujer identificada como Anny, quien sostuvo que, si los jóvenes habían cometido alguna infracción, debían ser sometidos a la justicia.

"Si la hicieron, métanlos presos, que les pongan cadenas perpetuas si quieren, pero no se los maten delante de su padre y su madre, porque los están matando a ellos también en vida", manifestó.

Llamado a Abinader

Gleny Jiménez expresó el dolor de la familia y pidió que hechos como este no se repitan.

"Esto tiene que parar, porque así como yo estoy destrozada, mi familia entera está destrozada. Así hay mucha gente destrozada y muchas madres. Si ellos siguen matando, van a destrozar más gente", expresó.

Rosa Méndez Jiménez, que aclaró que no era familiar de los adolescentes, también cuestionó las actuaciones policiales y pidió que se garantice la protección de los residentes.

"Yo creo que los policías son para defendernos a nosotros, no para destruir a nuestras madres", manifestó.

Los familiares y el representante de derechos humanos insistieron en que se investiguen las circunstancias de las muertes y se establezcan posibles responsabilidades.