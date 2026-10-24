"Si se acercan, la pasarán mal": RD blinda la frontera con más militares, equipos y drones

El presidente dominicano Luis Abinader durante una actividad comunitaria, donde aprovechó para referirse a la crisis haitiana el sábado 24 de octubre de 2026. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró este sábado que reforzó la vigilancia en la frontera dominicana tras las recientes tensiones en Haití por el secuestro de cuatro salvadoreños.

"Nosotros hemos reforzado la frontera, tanto el personal como los equipos. Nosotros fuimos el primer país que declaró esas bandas como terroristas", expresó el mandatario.

Abinader advirtió que las bandas armadas serán tratadas como organizaciones terroristas si se acercan a la frontera dominicana.

"Nosotros estamos preparados, tenemos aviones, blindamos (la frontera) cerca y tenemos drones", manifestó.

Coordinación internacional

El jefe de Estado también indicó que el Gobierno dominicano estableció comunicación con la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF).

Asimismo, informó que conversó con su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, para coordinar la logística de los operativos que realizará ese país con el propósito de rescatar a los cuatro salvadoreños.

"Nuestra responsabilidad es resguardar la frontera y, si se acercan, la pasarán mal", advirtió.

Contexto en Haití

Las declaraciones del mandatario se producen un día después de que el Ejército de la República Dominicana desplegara militares en la fortaleza de Jimaní, provincia Independencia.

Dos días antes, El Salvador había desplegado un contingente militar en Haití para apoyar las labores de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en el rescate de los cuatro salvadoreños.

Haití atraviesa una crisis de seguridad marcada por la presencia y el control de bandas armadas en amplias zonas de Puerto Príncipe.