Comercio continúa en Jimaní mientras el Ejército dominicano refuerza la vigilancia fronteriza

Vista del paso fronterizo de Mal Paso, en Jimaní, este sábado. ( FOTO CEDIDA A DL )

El paso fronterizo de Mal Paso, en Jimaní, permaneció abierto este sábado y las actividades comerciales se desarrollaron con normalidad, mientras el Ejército de República Dominicana reforzaba su presencia y supervisaba puntos estratégicos de la zona.

Desde las primeras horas del día, comerciantes haitianos ingresaron al mercado fronterizo en vehículos de distintas capacidades, sin que se reportaran interrupciones en el intercambio comercial.

El comandante de la Quinta Brigada de Infantería, con sede en Barahona, general de brigada Freddy Rafael Soto Thormann, se trasladó a la zona para supervisar las labores de seguridad y vigilancia.

Durante la mañana y la tarde, el oficial recorrió distintos puntos, incluidos sectores de la verja fronteriza en las proximidades de Jimaní.

Refuerzos militares

La visita de Soto Thormann ocurrió después de que un contingente de soldados llegara la noche del viernes para incorporarse al personal destacado en la demarcación.

Hasta el momento, no se ha precisado la cantidad de efectivos enviados ni cuánto tiempo permanecerán en la zona.

El despliegue se produce en medio de la inseguridad en Haití y de las operaciones para localizar a cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada en Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.

Testimonios sobre la vigilancia en Haití

Comerciantes haitianos que acudieron este sábado al mercado de Mal Paso aseguraron que la carretera hacia Puerto Príncipe se encontraba bajo vigilancia de agentes de la Policía Nacional de Haití y efectivos internacionales.

Los comerciantes vincularon ese despliegue con la búsqueda de los militares salvadoreños.