×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Frontera domínico-haitiana
Añadir Diario Libre en GoogleFrontera domínico-haitiana

Comercio continúa en Jimaní mientras el Ejército dominicano refuerza la vigilancia fronteriza

El comandante de la Quinta Brigada de Infantería del Ejército recorrió varios puntos estratégicos de la zona fronteriza

    Expandir imagen
    Comercio continúa en Jimaní mientras el Ejército dominicano refuerza la vigilancia fronteriza
    Vista del paso fronterizo de Mal Paso, en Jimaní, este sábado. (FOTO CEDIDA A DL)

    El paso fronterizo de Mal Paso, en Jimaní, permaneció abierto este sábado y las actividades comerciales se desarrollaron con normalidad, mientras el Ejército de República Dominicana reforzaba su presencia y supervisaba puntos estratégicos de la zona.

    Desde las primeras horas del día, comerciantes haitianos ingresaron al mercado fronterizo en vehículos de distintas capacidades, sin que se reportaran interrupciones en el intercambio comercial.

    El comandante de la Quinta Brigada de Infantería, con sede en Barahona, general de brigada Freddy Rafael Soto Thormann, se trasladó a la zona para supervisar las labores de seguridad y vigilancia.

    Durante la mañana y la tarde, el oficial recorrió distintos puntos, incluidos sectores de la verja fronteriza en las proximidades de Jimaní.

    Refuerzos militares

    La visita de Soto Thormann ocurrió después de que un contingente de soldados llegara la noche del viernes para incorporarse al personal destacado en la demarcación.

    Hasta el momento, no se ha precisado la cantidad de efectivos enviados ni cuánto tiempo permanecerán en la zona.

    El despliegue se produce en medio de la inseguridad en Haití y de las operaciones para localizar a cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada en Santo, en la comuna de Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.

    Testimonios sobre la vigilancia en Haití

    Comerciantes haitianos que acudieron este sábado al mercado de Mal Paso aseguraron que la carretera hacia Puerto Príncipe se encontraba bajo vigilancia de agentes de la Policía Nacional de Haití y efectivos internacionales.

    Los comerciantes vincularon ese despliegue con la búsqueda de los militares salvadoreños.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periodista y abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Diario, El Nacional y Almomento.net. Durante varios años se desempeñó como corresponsal de radio para Diario Noticias, Radio Enriquillo y Noticiario Popular.