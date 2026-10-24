Director de la DEA reconoce labor de la DNCD y ofrece fortalecer cooperación antidrogas

El administrador de la DEA, Terrance C. "Terry" Cole, reconoció la labor de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y expresó su disposición de ampliar el respaldo y los recursos para las operaciones conjuntas contra el narcotráfico internacional.

Cole se reunió con el presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, durante la Conferencia de la Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP), en Orlando, Florida. En el encuentro participó también el director de Inteligencia de la DEA, James Collins.

Según informó la División del Caribe de la agencia estadounidense, Cole destacó los resultados del intercambio de inteligencia y las operaciones coordinadas con las autoridades dominicanas. También agradeció su colaboración y resaltó el papel de República Dominicana como socio estratégico frente a las organizaciones criminales que operan en el Caribe.

El agente especial a cargo de la División del Caribe de la DEA, Michael Mayer, afirmó que el reconocimiento refleja la relación de trabajo entre ambas instituciones y la contribución dominicana a la seguridad regional.

"Cuando compartimos inteligencia, recursos y un mismo compromiso, logramos resultados contundentes contra las organizaciones criminales que amenazan a nuestras comunidades", expresó Mayer.

El funcionario calificó a la DNCD como un aliado fundamental de la agencia estadounidense y aseguró que continuarán las investigaciones y operaciones conjuntas contra las redes del narcotráfico.

Cooperación en operaciones conjuntas

La cooperación entre ambas instituciones comprende el intercambio de información, la interdicción marítima, aérea y terrestre, y las investigaciones dirigidas a identificar y desarticular organizaciones responsables del envío de drogas hacia Puerto Rico, Estados Unidos y otros destinos.

El comunicado no precisó el monto de los recursos adicionales ni detalló nuevas iniciativas de cooperación.