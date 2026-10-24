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Madrugada de fuego en un barrio de Santiago: incendio afecta negocios y varias viviendas

El fuego comenzó alrededor de las 2:30 de la madrugada y obligó al Cuerpo de Bomberos a utilizar varias unidades para sofocarlo; no se reportaron personas lesionadas

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    Madrugada de fuego en un barrio de Santiago: incendio afecta negocios y varias viviendas
    Imagen del incendio que afectó negocios y varias viviendas en Santiago. (SUMINISTRADA POR AFECTADOS)

    Un incendio afectó dos negocios y entre tres y cuatro viviendas la madrugada de este sábado en el sector La Cambronal, en la zona sur de la provincia Santiago, sin que se reportaran personas lesionadas.

    Para controlar las llamas, el Cuerpo de Bomberos tuvo que desplegar varias unidades. Hasta el momento, se desconoce la causa del siniestro y no se han precisado los daños materiales.

    • Miledy Andújar Plasencia, una de las personas afectadas, relató que el fuego comenzó alrededor de las 2:30 de la madrugada. Al regresar al lugar, encontró su vivienda, negocios y talleres afectados por las llamas.

    La mujer explicó que dos establecimientos comerciales resultaron afectados, al igual que entre tres y cuatro casas ubicadas más abajo.

    Andújar Plasencia indicó que llevaba 35 años en el lugar y lamentó las pérdidas materiales, al señalar que allí quedaron años de trabajo y esfuerzo.

    Dijo que estaba dormida cuando ocurrió el incendio y que no escuchó ninguna explosión.

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    Infografía
    Imagen tras el incendio que afectó negocios y varias viviendas en el sector La Cambronal, en Santiago (SUMINISTRADA POR AFECTADOS)

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    Según su relato, varias personas se levantaron al percibir el humo y salieron a verificar lo que sucedía.

    Las autoridades no han informado las causas del incendio.

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      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.