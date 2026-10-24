Llaman a Obras Públicas y al Gobierno a intervenir en Pedro García ante riesgo para 31 viviendas

Autoridades y residentes del distrito municipal de Pedro García solicitan la intervención urgente del Ministerio de Obras Públicas y del Gobierno central ante el riesgo reportado para unas 31 viviendas, en una zona donde las condiciones del terreno y las lluvias podrían agravar la situación.

Como medida preventiva, la dirección distrital dispuso el cierre del tramo comprendido entre el Centro de Formación Integral y la entrada de Lomas Frías, y habilitó un desvío por Los Pichinis para los vehículos que transitan desde y hacia la comunidad.

En los avisos emitidos por el gobierno local se advierte que la carretera está en construcción y que el terreno es sensible, por lo que se pide a los conductores utilizar la ruta alterna señalizada.

La preocupación se extiende a las 31 viviendas reportadas en riesgo de colapso.

Medidas preventivas

Las lluvias podrían empeorar las condiciones del suelo, por lo que se considera necesaria una evaluación técnica para determinar la estabilidad del terreno y la seguridad de las estructuras.

Ante esta situación, se solicita que Obras Públicas y el Gobierno central coordinen con las autoridades municipales y los organismos de prevención una inspección de la zona para establecer las medidas necesarias, tanto para proteger a las familias como para atender el tramo vial afectado.

La evaluación permitiría determinar el alcance del problema y establecer si se requieren trabajos de estabilización del terreno, restricciones adicionales al tránsito o medidas de protección y eventual evacuación de los residentes.

Indicaron que mientras persista el peligro, el cierre y el desvío buscan reducir los riesgos para los conductores y las personas que viven en el entorno.

Así mismo que, la comunidad espera una respuesta de las autoridades que permita prevenir una tragedia y garantizar condiciones seguras.