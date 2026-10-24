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Silencio y vigilancia policial en negocio donde dos hombres fueron ultimados en Los Frailes

Las autoridades señalan a un miembro del Ejército como presunto responsable del hecho

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    Silencio y vigilancia policial en negocio donde dos hombres fueron ultimados en Los Frailes
    Negocio de bebidas alcohólicas Los Gozosos en el sector Roca Cueva del sector Los Frailes en Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

    El silencio impera en la calle Roca Cueva del sector Los Frailes, en Santo Domingo Este, donde dos hombres fueron ultimados en un establecimiento presuntamente por un miembro del Ejército de la República Dominicana tras originarse una discusión.

    Agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), se observaron este sábado custodiando el negocio de bebidas alcohólicas Los Gozosos, que permanece cerrado tras el hecho.

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    Agentes frente al establecimiento donde dos hombres fallecieron.
    Agentes frente al establecimiento donde dos hombres fallecieron. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)
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    Vehículo de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) estacionados frente al establecimiento Los Gosozos.
    Vehículo de laDirección Central de Investigación (Dicrim) estacionados frente al establecimiento Los Gosozos. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)
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    Un agente frente al establecimiento donde dos hombres fallecieron.
    Un agentefrente al establecimiento donde dos hombres fallecieron. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)
      • La Policía Nacional informó que las víctimas fueron identificadas como Franny de la Paz Pérez, de 42 años, y Antonio Rosario Medina, quienes fallecieron a causa de heridas por proyectiles de arma de fuego.

      Los comunitarios evitaron ofrecer detalles sobre lo ocurrido, aunque señalaron que los fallecidos no residían en el sector y que el propietario abría el negocio ocasionalmente.

      Acciones de la autoridad

      De acuerdo con la institución del orden, el miembro del Ejército Martín Encarnación Vicente abandonó el lugar luego de presuntamente dispararle a Pérez y Medina la noche del viernes.

      Las autoridades activaron la búsqueda del señalado como presunto responsable y aseguraron que en la escena ocuparon casquillos calibre 9 milímetros, así como otros objetos.

      Hasta el momento no se han confirmado las causas específicas que originaron la disputa.

      TEMAS -

        Periodista, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con experiencia en medios impresos, digitales y redes sociales. Apasionada de la naturaleza y escribir historias humanas.