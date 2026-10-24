¿Quién es la mujer vinculada al asalto y rapto de un alemán en Puerto Plata y qué relación tenían?

Alejandra Rojas, alias Yolaska, la mujer vinculada al asalto y rapto de un alemán en Puerto Plata. ( SUMINISTRADA POR LAS AUTORIDADES )

Alejandra Rojas Saldaña, alias "Yolaska", es la mujer apresada por su presunta vinculación con el asalto y rapto de un ciudadano alemán en la provincia Puerto Plata, un caso que ha generado atención por la relación sentimental que, según las autoridades, mantenía con la víctima.

De acuerdo con las informaciones preliminares de la investigación, Rojas Saldaña llevaba aproximadamente seis meses de relación con el extranjero, circunstancia que presuntamente habría facilitado el acceso a la vivienda donde se produjo el hecho.

Las autoridades sostienen que la mujer habría participado junto a otro hombre en el asalto, durante el cual el ciudadano alemán habría sido amarrado y despojado de dinero en efectivo, tarjetas bancarias y un teléfono celular.

El otro presunto implicado fue identificado como Yeifri Riquerbin Batista Martínez, alias "Jefri", quien permanece prófugo, según las informaciones suministradas sobre el caso.

La relación sentimental, bajo investigación

Uno de los aspectos relevantes de este caso es el vínculo personal entre la detenida y el ciudadano alemán. Según las pesquisas preliminares, esa relación habría permitido que los presuntos implicados accedieran a la residencia del extranjero.

Posteriormente, de acuerdo con la versión preliminar de los hechos, los involucrados habrían intentado trasladar a la víctima en contra de su voluntad. Sin embargo, el hombre logró escapar cuando el vehículo se detuvo en una estación de combustible de la carretera Puerto Plata-Sosúa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/24/el-director-del-cervantes-luis-garcia-montero-este-sabado-en-pekin-efeepaandres-martinez-5-0a77aa7c.jpg Este collage de imágenes cedidas por las autoridades muesra al ciudadano alemán tras escapar del vehículo que también se aprecia y a agentes que investigaron el hecho.

La Policía Nacional informó que recuperó dos yipetas relacionadas con el caso, incluida una Honda CR-V blanca propiedad del ciudadano alemán. Además, a la mujer detenida le ocuparon 100 euros, 10 dólares estadounidenses y 5,300 pesos dominicanos, dinero que presuntamente estaría vinculado con lo sustraído.

Mientras Rojas Saldaña permanece bajo arresto, las autoridades continúan la búsqueda de "Jefri" y profundizan las investigaciones en coordinación con el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

El caso continúa bajo investigación y las imputaciones contra los señalados deberán ser establecidas conforme avance el proceso judicial.

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