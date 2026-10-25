Haitianos desafían la lluvia en busca de alimentos en Dajabón mientras crece la vigilancia militar en la frontera

Haitianos que llegan hasta el paso fronterizo de Dajabón para adquirir alimentos. ( DIARIO LIBRE / JAVIER GENAO )

Ni la lluvia ni la incertidumbre provocada por la violencia que sacude distintas regiones de Haití han logrado detener a los ciudadanos haitianos que llegan hasta el paso fronterizo de Dajabón para adquirir alimentos y otras mercancías de primera necesidad.

Bajo la lluvia, compradores y comerciantes haitianos continúan movilizándose hacia territorio dominicano, en una demostración de la importancia que representa el intercambio comercial para miles de familias que dependen de esta actividad económica para su sustento.

Mientras aumenta la preocupación por la posible expansión de las bandas armadas hacia el norte de Haití, el padre Andrés Isidol, sacerdote somasco radicado en Cabo Haitiano, aseguró que las comunidades de Cabo Haitiano, Fort Liberté y Juana Méndez mantienen un ambiente de relativa tranquilidad.

El religioso explicó que la inseguridad que afecta principalmente a Puerto Príncipe y otras regiones haitianas no se manifiesta con la misma intensidad en las localidades del norte y nordeste del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/25/whatsapp-image-2026-10-25-at-123659-pm-1-24b2d32e.jpeg Militares vigilan la frontera domico-haitiana. (JAVIER GENAO)

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"Aquí no hay tanta inquietud. Uno puede caminar de noche tranquilamente hasta las once", expresó el sacerdote, quien señaló que la Policía haitiana mantiene patrullajes preventivos para preservar el orden y controlar incidentes en esas comunidades.

Sin embargo, reconoció que existen hechos de delincuencia común, aunque considera que la situación de seguridad en esa zona es diferente a la violencia protagonizada por bandas armadas en otras partes de Haití.

Vigilancia en la frontera

Mientras el comercio continúa desarrollándose, la vigilancia militar dominicana permanece visible a lo largo de la línea fronteriza.

Durante la jornada se observaron aeronaves sobrevolando la zona fronteriza entre República Dominicana y Haití, mientras en el paso internacional que comunica a Dajabón con Juana Méndez miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) permanecían apostados con armas de alto calibre.

La presencia militar se produce en medio de la preocupación por la situación haitiana y la necesidad de mantener la vigilancia sobre este importante punto de intercambio comercial.

Por el momento, el movimiento de compradores haitianos continúa siendo una imagen cotidiana en Dajabón, donde la necesidad de alimentos y el comercio contrastan con la incertidumbre que genera la crisis de seguridad en el vecino país.