Migración dice refuerza controles fronterizos ante enfrentamientos armados en Haití

La Dirección General de Migración (DGM) reforzó los controles y el personal en los pasos fronterizos con Haití ante los recientes enfrentamientos armados registrados en las proximidades de la línea limítrofe.

La institución informó que fortaleció la supervisión de la entrada de extranjeros al territorio dominicano por los pasos formales, dispuso el registro biométrico del 100 % de las personas que acceden a los mercados binacionales e incrementó los operativos de interdicción migratoria.

Estas acciones se desarrollan con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como parte de las medidas para evitar que los puntos de entrada sean utilizados por estructuras criminales que operan en territorio haitiano.

Coordinación militar

El director general de Migración, vicealmirante Rafael Lee Ballester, explicó que participó el pasado jueves en una reunión del alto mando militar, tras la cual la institución quedó integrada al plan de contingencia del Ministerio de Defensa.

El funcionario indicó que los agentes e inspectores de Migración han adoptado medidas adicionales de vigilancia y verificación en cinco provincias fronterizas, con el propósito de reforzar el control de los movimientos migratorios ante la situación de seguridad en Haití.