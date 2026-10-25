Migración refuerza controles en la frontera ante crisis de seguridad en Haití

Agentes de la Dirección General de Migración (DGM). ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA. )

La Dirección General de Migración (DGM) informó este domingo que reforzó los controles migratorios en las provincias fronterizas y las principales rutas de acceso hacia los centros urbanos del país, como medida preventiva ante la situación de inseguridad en Haití y el incremento de las operaciones de la Fuerza de Supresión de Pandillas en esa nación.

La institución dijo que durante este fin de semana aumentó el despliegue de unidades operativas, personal de inteligencia y equipos de inspección, con el objetivo de prevenir y detectar el ingreso irregular de extranjeros al territorio dominicano.

La DGM indicó a través de una nota de prensa que las medidas incluyen una mayor depuración de las personas detenidas por su condición migratoria, con el propósito de profundizar las investigaciones cuando se identifiquen perfiles sospechosos de posibles vínculos con actividades delictivas.

La información establece que por disposición del director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, los directores de Inteligencia, general de brigada Juan Carlos Vicente Pérez, y de Control Migratorio, coronel Manuel A. Carrasco Guerrero, realizaron recorridos de supervisión durante el sábado y domingo en las regiones noroeste y suroeste.

Medidas anunciadas

Las inspecciones se concentraron principalmente en las cinco provincias fronterizas y en las rutas que conectan estas demarcaciones con los principales centros urbanos del país.

Según la institución, durante los recorridos fueron supervisados los puestos de chequeo, centros de procesamiento migratorio y controles interinstitucionales, así como los dispositivos de vigilancia establecidos en corredores estratégicos utilizados para el tránsito de personas.

Migración informó que también fortaleció los procedimientos de identificación y verificación de documentos en los pasos fronterizos formales.

Asimismo, indicó que se está implementando el registro biométrico del 100 % de las personas que ingresan a los mercados binacionales.

La entidad explicó que estas disposiciones buscan impedir el ingreso de personas vinculadas a estructuras criminales y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades ante posibles situaciones derivadas de la crisis haitiana.

Los operativos se desarrollan en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los organismos de inteligencia y seguridad del Estado.

Situación actual

Pese a la tensión registrada en Haití durante los últimos días, la Dirección General de Migración aseguró que durante las supervisiones se constató un ambiente de normalidad en las provincias fronterizas dominicanas.

La institución destacó que existe coordinación entre sus unidades operativas, los organismos militares y las demás entidades de seguridad para responder ante cualquier eventualidad que pudiera comprometer la seguridad fronteriza.

Según Migración, las labores de vigilancia se mantienen tanto en los puntos fronterizos como en las principales vías de comunicación que conectan esas zonas con otras provincias y el Distrito Nacional.