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Apresan en Villa Jaragua a hombre acusado de decapitar a su pareja y matar a hijastra de 11 años

El presunto matador fue identificado como como Timamá y fue detenido por el por el alcalde pedáneo Jacobo Cuevas Rivas

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    Apresan en Villa Jaragua a hombre acusado de decapitar a su pareja y matar a hijastra de 11 años
    Foto del supuesto homicida. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

    Fue apresado este domingo en la comunidad de La Cidra, ubicada en la zona cafetalera de Villa Jaragua, un hombre de nacionalidad haitiana conocido como Timamá, señalado como el principal sospechoso de decapitar a su pareja sentimental y causar la muerte de la hija de ésta, de 11 años, en la comunidad de El Estero, municipio de Neyba, provincia Bahoruco.

    La detención fue realizada por el alcalde pedáneo Jacobo Cuevas Rivas, quien, con el apoyo de otras autoridades locales, logró localizar y detener al extranjero, que era buscado por el doble homicidio ocurrido este mismo domingo en la vivienda donde convivía con las víctimas.

    Las fallecidas fueron identificadas como Hosmit Guearrie, de 33 años, y su hija Asly Fisfe Guearrie, de 11, ambas de nacionalidad haitiana.

    Detalles del doble crimen

    De acuerdo con las informaciones preliminares, la mujer fue encontrada decapitada dentro de la residencia, mientras que su hija permanecía con vida junto al cuerpo de su madre. Tenía heridas de arma blanca que posteriormente le provocaron la muerte.

    Según los datos obtenidos, la menor era hija de otro hombre, pero residía junto a su madre y la pareja sentimental de esta en la vivienda donde ocurrió el doble crimen.

    Tras conocerse el hecho, las autoridades iniciaron la búsqueda del sospechoso, quien fue localizado en La Cidra, una comunidad enclavada en la zona cafetalera del municipio de Villa Jaragua.


    Al lugar de la tragedia acudieron agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional, con asiento en Neyba, quienes realizaron las primeras investigaciones.

    Investigación y reacciones

    Asimismo, un médico legista, en presencia de representantes del Ministerio Público, efectuó el levantamiento de los cadáveres, que fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Azua, para los estudios correspondientes.

    El doble crimen ha causado consternación entre los residentes de El Estero y otras comunidades de la provincia Bahoruco, debido a las circunstancias violentas en que perdieron la vida la mujer y su hija.

    TEMAS -

      Periodista y abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Diario, El Nacional y Almomento.net. Durante varios años se desempeñó como corresponsal de radio para Diario Noticias, Radio Enriquillo y Noticiario Popular.