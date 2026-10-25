Mirex: cuatro dominicanos que desistieron de ingresar al Ejército ruso están de camino al país

Los nombres de los cuatro dominicanos no fueron suministrado por el Mirex. ( CEDIDA POR EL MIREX )

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó la tarde de este domingo que gestionó el retorno seguro de cuatro dominicanos que viajaron a Rusia con la intención de incorporarse a sus Fuerzas Armadas, pero posteriormente decidieron no continuar con el proceso.

Según un comunicado de la Cancillería, los ciudadanos se pusieron en contacto con la Embajada de la República Dominicana en la Federación de Rusia el pasado 23 de octubre para comunicar su decisión de no suscribir un contrato con el Ministerio de Defensa ruso.

Asimismo, dijo que tras informar a las autoridades militares sobre su decisión, los cuatro dominicanos recibieron pasajes aéreos para trasladarse a Moscú, donde fueron recibidos por funcionarios de la misión diplomática dominicana.

Los nombres de los cuatro dominicanos no fueron suministrados por el Mirex.

Asistencia consular

El Mirex explicó que, a su llegada a Moscú, los ciudadanos fueron acompañados hasta la sede diplomática, donde recibieron asistencia logística, alimentación y alojamiento.

Agregó que por instrucciones del canciller Víctor —Ito— Bisonó y bajo la coordinación del viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz, la Cancillería adquirió los pasajes para facilitar su regreso a la República Dominicana.

La institución aseguró que los cuatro ciudadanos permanecieron en un lugar seguro durante el proceso y que no estuvieron expuestos a amenazas que comprometieran su integridad física.

Al momento del comunicado, los dominicanos se encontraban a la espera de completar el viaje de regreso al país.

Protección a dominicanos en el exterior

La Cancillería señaló que las gestiones forman parte de las acciones del Gobierno para brindar asistencia y protección consular a los ciudadanos dominicanos en el extranjero, especialmente cuando enfrentan situaciones de vulnerabilidad o necesitan acompañamiento diplomático.

El organismo no ofreció detalles adicionales sobre las circunstancias en que los cuatro ciudadanos viajaron a Rusia ni sobre las condiciones bajo las cuales contemplaban incorporarse a sus Fuerzas Armadas.