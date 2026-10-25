Policía abate a hombre vinculado a la muerte de joven hallado enterrado en Nagua

Carlos Daniel Alcequiez Rodríguez, alias "Carlos El Menol", de 25 años. ( CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

La Policía Nacional ultimó este domingo a tiros a un hombre a quien buscaba por su presunta responsabilidad en la muerte de un joven en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, cuyo cadáver fue encontrado enterrado hace unos días.

Carlos Daniel Alcequiez Rodríguez, alias "Carlos el Menol", de 25 años, cayó abatido alegadamente "durante una intervención" con miembros de la uniformada en Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia, conforme a datos suministrados por la entidad.

La Policía dijo que el ahora occiso era requerido mediante una orden de arresto por su presunta participación en la muerte de Anderson Santos Rodríguez, conocido como "Vaguito", de 23 años.

De acuerdo con una nota de prensa de la Policía Nacional, el hecho ocurrió en el sector Residencial Lantigua, del residencial Costa Mar, cuando agentes que realizaban labores investigativas fueron presuntamente atacados a tiros por el hoy occiso.

La Policía afirmó que los agentes respondieron a la agresión, durante la cual Alcequiez Rodríguez resultó herido por proyectiles de arma de fuego.

El hombre fue trasladado al Hospital Municipal de Verón, donde falleció mientras recibía atenciones médicas, conforme indica el documento.

Arma de fuego ocupada

La Policía informó que durante la intervención en la que resultó herido Alcequiez Rodríguez fue ocupada una pistola Glock, calibre 9 milímetros, serie EVD114, con su cargador, cuatro cápsulas y otra adicional en la recámara.

Asimismo, técnicos de la Policía Científica recolectaron tres casquillos en la escena, los cuales serán incorporados a las investigaciones.

Muerte por una presunta discusión de RD$200

Según las investigaciones preliminares de la Policía, Alcequiez Rodríguez era buscado por su presunta participación en la muerte de Anderson Santos Rodríguez, ocurrida el pasado 21 de octubre.

Las autoridades señalan que el homicidio habría tenido su origen en una discusión por 200 pesos, presuntamente relacionados con la venta de sustancias controladas.

El cadáver de la víctima fue localizado en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, enterrado en un hoyo de aproximadamente 1.5 metros de profundidad y envuelto en una lona de color mamey.

Por este caso, las autoridades también identificaron como presunto implicado a Brayan Cius, quien se encuentra bajo arresto.

La institución indicó que las pesquisas continúan en coordinación con el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias de los hechos.