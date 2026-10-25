Abinader busca eliminar los fogones de leña con entrega de estufas de gas en Santiago

El presidente Abinader entregó cilindros de GLP en una jornada de sustitución de fogones de leña por estufas. ( DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ )

El presidente Luis Abinader encabezó este domingo una jornada de sustitución de fogones de leña por estufas de gas licuado de petróleo (GLP), en el bajo techo del Club Plaza Valerio, en el sector Baracoa, Santiago, como parte de un programa de asistencia social orientado a mejorar las condiciones de vida de las familias y contribuir a la protección de los bosques.

Durante el acto, Abinader afirmó que la iniciativa busca garantizar mejores condiciones para los hogares beneficiarios y reducir el uso de leña como combustible para cocinar.

"Así como logramos Hambre Cero, también tenemos que lograr eliminar de toda la República Dominicana los fogones", expresó el mandatario, quien felicitó al equipo de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) y a las autoridades locales que participaron en la jornada.

El presidente sostuvo que el programa procura combinar la asistencia a las familias con la protección ambiental, al reducir la necesidad de cortar árboles para obtener leña.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/25/whatsapp-image-2026-10-25-at-122202-pm-1-74c1a217.jpeg Cilindros entregados e n la jornmada. (CÉSAR DE LA CRUZ.)

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Impacto ambiental

"Es un programa de justicia social, que es un programa en el cual estamos llevando calidad de vida, pero que al mismo tiempo es un programa para salvar nuestros bosques, para cuidar nuestros bosques y para que también podamos tener un futuro sostenible desde el punto de vista ambiental", manifestó.

El director general de la Dasac, Edgar Augusto Féliz Arbona, explicó que la iniciativa comenzó dos semanas antes y contempla alcanzar a cerca de 4,000 familias de Santiago que todavía cocinaban con leña.

Indicó que el programa también incluye la entrega de otros enseres domésticos, como neveras, abanicos y camas, de acuerdo con las necesidades de los hogares beneficiarios.

Féliz Arbona afirmó que la sustitución de los fogones procura facilitar las labores domésticas, especialmente a las mujeres que deben recolectar y cortar leña para preparar los alimentos, además de contribuir a reducir la deforestación.

"Este programa tiene como propósito principal facilitarle la vida a usted, pero tiene otros propósitos tan importantes como el primero, y es su impacto en el medioambiente y en el control de la deforestación de nuestros bosques", expresó el funcionario.

Asistencia social

El director de la Dasac también informó que ocho familias cuyas viviendas fueron afectadas por un incendio recibirían asistencia para reponer los enseres perdidos, por disposición del presidente Abinader.

Agregó que equipos de la institución desarrollaban jornadas de asistencia social en distintos sectores de Santiago, con entregas de alimentos cocidos y crudos y otros artículos para familias vulnerables.

Por su parte, la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, indicó que la iniciativa forma parte de las acciones del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de las familias y proteger los recursos naturales.

También informó sobre las intervenciones de asistencia social dirigidas a hogares vulnerables y a familias afectadas por incendios.

El presidente Luis Abinader continuará este domingo su agenda de trabajo en Santiago con jornadas de inclusión social del programa Primero Tú, previstas para el mediodía en la escuela Griselis Martínez, en el barrio Pekín; a la 1:00 de la tarde en la escuela Julio Alberto, en La Yagüita del Pastor; y a las 2:00 de la tarde en el bajo techo Ambiórix Rodríguez, en Cienfuegos.