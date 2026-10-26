República Dominicana brindaría apoyo a Bukele si visita la frontera con Haití

El presidente de la República, Luis Abinader, y su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele. ( DIARIO LIBRE/EFE )

El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que recibiría a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, y le brindaría todo el apoyo necesario si decide visitar la frontera dominico-haitiana, en medio de las gestiones relacionadas con el secuestro de cuatro militares salvadoreños en Haití.

"En caso de que él así lo desee, nosotros obviamente lo recibiríamos y le daríamos todo el apoyo", expresó el mandatario durante una nueva edición de LA Agenda Semanal, dedicada a la seguridad fronteriza.

Las declaraciones del presidente se producen tras el secuestro de cuatro militares salvadoreños, desaparecidos desde el domingo 18 de octubre, luego de una emboscada atribuida a hombres armados en Haití. El hecho ha generado preocupación por la situación de inseguridad que enfrenta el vecino país.

Abinader explicó que ha conversado en dos ocasiones con Bukele, la última de ellas la mañana de este lunes, y aseguró que ambos mantienen una buena relación y disposición para colaborar.

"La relación con el presidente Bukele es muy buena", expresó Abinader al referirse a la cooperación entre ambos países ante la situación que involucra a los militares salvadoreños.

El jefe de Estado reiteró que la República Dominicana ofrece apoyo al Grupo de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), incluida la asistencia médica en caso de que alguno de sus integrantes resulte herido, así como otros recursos logísticos y de inteligencia.

RD no contempla enviar personal a Haití

Abinader sostuvo que, desde el inicio de la misión internacional, no se contempló la participación de personal dominicano en las operaciones en Haití, debido a las condiciones establecidas para la colaboración del país.

"Nunca se contempló la participación de personal dominicano", afirmó el mandatario, al reiterar que la actuación de la República Dominicana se mantiene dentro de los acuerdos y límites establecidos.

Asimismo, señaló que el Gobierno ha actuado con firmeza en defensa de la soberanía nacional y que la prioridad de las autoridades dominicanas continúa siendo la seguridad del territorio y de sus ciudadanos.

"Nuestra seguridad y la de nuestra gente está en la frontera", expresó el presidente.

Finalmente, Abinader reiteró que se ha reforzado la seguridad en la zona fronteriza, específicamente en la parte sur, para garantizar la protección del territorio dominicano.