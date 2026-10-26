¿Cómo mantener poblada la frontera dominicana? Abinader apuesta por empleos e inversiones

Foto de archivo de la frontera dominicana. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El presidente Luis Abinader defendió este lunes las inversiones turísticas, energéticas e industriales que ejecuta su Gobierno en las provincias fronterizas como parte de la estrategia para generar empleos y crear condiciones económicas que motiven a los dominicanos a permanecer en esas comunidades.

El mandatario respondió así a una inquietud planteada por la periodista Colombia Alcántara durante LA Agenda Semanal, quien preguntó qué medidas contempla el Gobierno para evitar la despoblación de las comunidades fronterizas, más allá del reforzamiento militar ante la crisis de Haití.

Alcántara planteó que las inversiones en seguridad no necesariamente resuelven las dificultades económicas y sociales que enfrentan los residentes de esas provincias, donde la falta de oportunidades puede desmotivar la permanencia de las familias.

"Mucho se habla de que los dominicanos en ese cordón fronterizo quizás no tienen la motivación para quedarse", expresó la periodista.

También hizo referencia a los riesgos que enfrentan algunos propietarios de fincas y ganaderos, así como a los episodios de violencia que han afectado a residentes de comunidades próximas a Haití.

Proyectos en la frontera

"¿Qué hacer y mirar a futuro para hacer un cordón económico, de estímulo para que se pueda repoblar la frontera?", preguntó Alcántara.

Pedernales y Manzanillo, las apuestas del Gobierno

Abinader respondió que dos de los proyectos de desarrollo económico más importantes de su administración están localizados precisamente en provincias fronterizas.

"Dos de los proyectos de desarrollo económico más importantes del país los estoy desarrollando yo en la frontera", afirmó.

El primero es el proyecto turístico de Cabo Rojo, en Pedernales, que contempla la construcción de hoteles e infraestructuras destinadas a convertir esa zona del suroeste en un nuevo destino turístico internacional.

Según el mandatario, las inversiones ya están generando oportunidades de empleo que benefician no solamente a Pedernales, sino también a otras provincias de la región Enriquillo.

"Eso está llenando de empleos, no solo a Pedernales, sino a toda la región Enriquillo. Pedernales ha cambiado completamente", aseguró.

Incentivos fiscales

El segundo proyecto señalado fue el desarrollo energético e industrial de Manzanillo, en Montecristi, concebido como un polo de generación eléctrica y actividad productiva en la región noroeste.

El presidente sostuvo que ambas iniciativas permitirán ampliar la oferta laboral en zonas que históricamente han enfrentado dificultades para atraer inversiones y mantener a su población.

Abinader también destacó la renovación del régimen de incentivos fiscales para las empresas que decidan instalarse en las provincias fronterizas.

Recordó que durante su primera administración impulsó la aprobación de la Ley 12-21, que sustituyó el régimen anterior y creó nuevas condiciones para estimular la inversión privada.

«Relanzamos la ley de incentivo fronterizo, que prácticamente había terminado», expresó.

Migración y empleo

La legislación establece un régimen especial para las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco, con el propósito de promover actividades productivas y generar empleos.

El gobernante afirmó que desde la entrada en vigor de la normativa se han instalado nuevas empresas, especialmente industrias en la frontera norte.

También indicó que varios hoteles vinculados al proyecto turístico de Pedernales se han acogido a los beneficios contemplados en esa legislación.

Durante su respuesta, Abinader señaló que el desarrollo fronterizo debe abordarse conjuntamente con la gestión migratoria, debido a que los trabajadores extranjeros se desplazan hacia los lugares donde encuentran oportunidades laborales.

"La migración va donde hay trabajo, va hasta la otra esquina de la frontera, que es Punta Cana, porque hay trabajo de construcción, hay trabajo de agricultura", manifestó.

El mandatario sostuvo que el desafío consiste en controlar de manera organizada esos movimientos migratorios, al tiempo que se fortalecen las actividades productivas en territorio dominicano.

Su planteamiento apunta a que la seguridad fronteriza debe acompañarse de oportunidades económicas capaces de mejorar las condiciones de vida de los residentes.

¿Existe un plan para repoblar la frontera?

Aunque el presidente identificó inversiones y políticas de incentivos destinadas a dinamizar la economía regional, durante su respuesta no presentó un programa específico de repoblación de las comunidades fronterizas.

Tampoco ofreció cifras sobre la evolución de la población dominicana residente en esas provincias ni metas concretas para aumentar su número durante los próximos años.

El Gobierno dispone de una Estrategia de Desarrollo para la Zona Fronteriza, denominada MiFronteraRD, presentada en 2022, que reconoce la necesidad de complementar los incentivos tributarios con políticas públicas orientadas a reducir las brechas económicas y sociales de esa región.

En ese diagnóstico, el entonces Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo reconoció que los incentivos de la legislación anterior no habían sido suficientes para generar las inversiones y los empleos necesarios para transformar la realidad de las provincias fronterizas.