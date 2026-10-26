Así operan las bandas en Haití, según el ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre

Teniente general Carlos Fernández Onofre, ministro de Defensa, en LA Agenda Semana de este lunes 26 de octubre de 2026. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

Las bandas criminales que operan en Haití mantienen el control de amplias zonas de Puerto Príncipe, capital de ese país, y de las principales carreteras que conectan con esa demarcación, donde imponen peajes a los transportistas que movilizan mercancías, con tarifas de hasta 1,150 dólares por contenedor de 40 pies, informó este lunes el ministro de Defensa dominicano, teniente general Carlos Fernández Onofre.

Durante su participación en LA Agenda Semanal, el funcionario explicó que las pandillas controlan entre el 80 % y el 90 % de Puerto Príncipe y las vías terrestres de acceso a la capital haitiana, donde establecen puntos de cobro para los vehículos de carga.

De acuerdo con las cifras ofrecidas por Fernández Onofre, los contenedores de 40 pies pagan 1,150 dólares, mientras que los de 20 pies deben entregar 576 dólares. Indicó que las tarifas varían según el tamaño de la carga y el tipo de mercancía transportada.

Como ejemplo del control que ejercen los grupos armados sobre el transporte de bienes, citó la ruta nacional número 8, que comunica a Jimaní con Puerto Príncipe, donde, según afirmó, existen aproximadamente siete puntos de cobro.

Tensión en la frontera LA agenda Semana de este lunes registró cambios en el tema a abordar y el horario. Esto se hizo por la tensa situación que se vive en la frontera luego de que la semana pasada cuatro técnicos militares de El Salvador fueran secuestrados. Todavía se desconoce su paradero. El Salvador es uno de los países que forman parte de las Fuerzas de Supresión de Pandillas, desplegado en Haití en procura de acabar con las bandas

Control de territorios y carreteras

El ministro señaló que las principales bandas operan en Puerto Príncipe y tienen presencia en zonas como Croix-des-Bouquets y Mirebalais, además de localidades próximas a la frontera dominicana.

"Todas las vías de acceso terrestre a la capital están controladas por las pandillas, a través de las cuales cobran los peajes", afirmó

Entre las comunidades mencionó a Juana Méndez, Belladère, Anse-à-Pitres, Fond-Parisien y Ganthier, cuyos habitantes dependen en gran medida de las actividades comerciales.

Fernández Onofre sostuvo que el dominio de las carreteras permite a las pandillas imponer cobros a los transportistas y ejercer control sobre las mercancías que circulan hacia la capital haitiana.

A más de 26 kilómetros de Ganthier

Al referirse a la cercanía de estos grupos con República Dominicana, el titular de Defensa aseguró que las bandas más próximas a la frontera se encuentran a más de 26 kilómetros de Ganthier, en territorio haitiano, y planteó que la frontera dominicana está bien preparada ante cualquier eventualidad.

"Quiero destacarles que la banda que está más cercana a nuestra frontera está después de Ganthier, es decir, está después de 26 kilómetros de distancia", manifestó.

Durante su exposición, presentó las distancias de varios puntos ubicados en la ruta entre Jimaní y Puerto Príncipe. Según detalló, entre Malpasse y Fond-Parisien hay unos 13 kilómetros, mientras que Croix-des-Bouquets se encuentra a aproximadamente 44.6 kilómetros y Puerto Príncipe a unos 64.5 kilómetros.

El funcionario afirmó que, conforme al seguimiento de inteligencia de las autoridades dominicanas, las bandas no han avanzado hacia la frontera ni desplazado sus operaciones a las provincias de Elías Piña y Jimaní.

"Las bandas, desde que inició este proceso, se han mantenido en su mismo lugar, no han avanzado hacia nuestras fronteras. En ningún momento ellas han avanzado ni a Elías Piña ni a Jimaní", expresó.