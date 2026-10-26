Avanza juicio preliminar por pago de sobornos para contratos de seguridad en varias instituciones

El juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tribunal que conoce el juicio preliminar de los presuntos sobornos para los contratos de seguridad en varias instituciones públicas. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Ministerio Público empezó a presentar su acusación en el juicio preliminar seguido a varios militares y contra el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, señalados por presunto pago y recibo de sobornos para gestionar los contratos de seguridad en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), las distribuidoras de electricidad e Inapi.

Previo a empezarse a dar lectura al expediente, el juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, separó del proceso al coronel del Ejército Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Senasa , por problemas de salud.

Según el Ministerio Público, el presunto esquema de sobornos asciende a más de 108 millones de pesos y habría operado mediante contratos de servicios de seguridad privada, el cual benefició por más de diez años a la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase), de Rodríguez González.

El caso es denominado por el órgano acusador como Operación Lobo.

Además del empresario y Caamaño Pérez, se señala de cohecho al mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur.

Los demás acusados

En la acusación se imputa también al coronel del Ejército Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad de Inaipi y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste.

Asimismo, al coronel de la Fuerza Aérea Andrés Pacheco Varela, exencargado de seguridad de la Empresa EdeNorte, al civil Bolívar Nicolás Fernández, exencargado de esa misma distribuidora; al primer teniente del Ejército Wellington Peralta, exasistente del encargado seguridad del Inaipi, y el coronel del Ejército Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de EdeEste.

El expediente, igualmente incluye al miembro de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, y las empresas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad del acusado Quilvio Bienvenido Rodríguez, a Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, de Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.